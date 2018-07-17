Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Hopa'da Sugören kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlçede 112 Acil Sağlık çalışanı Tuğba Yıldırım yönetimindeki 08 AD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı.



DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi. Tuğba Yıldırım, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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