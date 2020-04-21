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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta sağlık çalışanları yer alıyor. Koronavirüs şüpheli vakalarla ilk karşılaşan 112 Acil Sağlık ekipleri ise süreçte yoğun bir mesai harcıyor.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrılar en hızlı şekilde değerlendirilerek, ekipler vakanın bulunduğu bölgeye sevk ediliyor. Alınan tedbirler kapsamında öncelikle hasta ve hastalarla temasa geçecek ambulans ekipleri, özel koruma kıyafetlerini giyiyor.

GÜNLÜK ÇAĞRILAR İKİ KATINA ÇIKTI

Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde çağrı yoğunluğu da arttı. Hem koronavirüs şüpheleri hem de Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım talepleri nedeniyle merkezin çağrıları ikiye katlandı. Günlük çağrı sayısı 6 bine ulaşan merkezde, daha önce gelen çağrılardan 300 kadarı vaka şüphesiyle ilgiliyken şimdi bu sayı 700'e çıkmış durumda.

ÖNCE TEDBİR ALINIYOR

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, 112 ekiplerinin koronavirüs vakalarına giderken nasıl hazırlandıklarını anlattı. İstasyonda görev yapan sağlık personelinin vaka ihbarı üzerine harekete geçerek, şüpheliyi hızlı bir şekilde uygun hastaneye ulaştırdığını ifade eden Dr. Böyük, "Kovid-19 şüpheli vakalar çağrı merkezimize düştükten sonra 112 Acil Komuta Kontrol Merkezindeki personellerimiz değerlendirme yapıyor. Sonra istasyondaki ekiplerimize vakayı veriyor ve ekibimiz uygun koruyucu ekipmanlarını giyip çıkıyorlar. Vaka adresine varınca da vakadan ikinci bir değerlendirme yapıp komuta merkeziyle irtibata geçip naklini uygun hastaneye sağlıyorlar" dedi.

VEFA EKİPLERİNE DE DESTEK OLUYORLAR

Koronavirüs sürecinde çağrı sayısının iki katında çıktığını vurgulayan Böyük, "Kovid-19 şüpheli vakaların başlama süreciyle beraber çağrı sayımız iki katına çıktı. Ortalama vaka sayımız ise aynı düzeyde artıyor. Süreçte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından dolayı Vefa Destek Grubu için 112 hatlarına düşen çağrılar da mevcut. Önceden 300 olan şüpheli vaka çağrı sayımız, şu an 700 civarında" diye konuştu.

'RİSK GRUBUNDA BİZ VARIZ'

Öncelikle sahadaki risk grubunda 112 Acil Sağlık ekiplerinin olduğunu ve ekiplerin tam teşekküllü bir şekilde vaka için çıkış yaptığını dile getiren Böyük, "Koruyucu ekipmanlarımız bizim için çok önemli. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı müdahaleler donanımlarını tam olması konusunda önemle hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok yardımcı oldu. Malzeme konusunda hiçbir eksiklik hissetmiyoruz. Ekiplerimiz de tam teşekküllü vakaya çıkış yapıyor" şeklinde konuştu.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR'

Ekiplerin ilk etapta belli olmayan bir ortama girdiğini ve bu yüzden kendilerini koruması gerektiğini ifade eden Böyük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekibin hastaya uygun bir şekilde yaklaşımı, gerekli önerilerde bulunması, gerekli tedavi algoritmasını uygulaması konusunda göz önünde bulundurunca, ekiplerimizin gecesi gündüzü yok. Hastaneye kadar süreci doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz."

AMBULANSLARA DÜZENLİ DEZENFEKSİYON

Öte yandan 112 Acil Sağlık ekipleri, oluşturulan ambulans dezenfeksiyon alanında her vakadan önce ve sonra ambulansları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

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