112'ye gelen çağrı: Kurbağa veya fare yuttum

Her gün farklı asılsız ihbarla uğraşan Iğdır 112 Acil Çağrı Merkezi , yardım bekleyen vatandaşlara ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor. Değişik istek ve taleplerle ile telefon aldıklarını belirten Alican Yurtseven, “Bize ilk gelen çağrıları alan biz çağrı alıcılar o çağrıları filtreliyoruz. Bizi arayanlardan gerekli olan bilgileri adresi, olayın ne olduğunu alıyoruz. Daha sonra o çağrıyı gerekli birim olan sağlık acil , jandarma acil , polis acil, itfaiye acil vb. aktarıyoruz.

"SOHBET ETMEK İÇİN ARIYORLAR"

"Onlarda gerekli atamayı yaparak vakaya personellerini gönderiyorlar. Sürekli bizi ihtiyacı olanlar değil de sohbet etmek isteyen veya alkollü kişiler de arıyor. Aldığım ilginç çağrılardan biri, bir vatandaş aradı. Bir akaryakıt istasyonun lavabosunu kullanmak istiyor. Lavaboların kapılarının kilitli olduğunu görünce bizi aradı. Biz çağrıyı alınca lavabonun kapalı olduğunu bir polis ekibinin gönderilmesini istedi. Bizde polisin böyle bir görevini olmadığını belirterek çağrıyı sonlandırdık. Vatandaşlardan ricamız 112 acil çağrıyı sadece ihtiyacı olanlar arasın. Çocukların eline telefon vermesinler böyle durumlarda bizi arayarak gereksiz meşgul edebiliyorlar” dedi.

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