Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık 112’ye gelen her 4 çağrıdan 1’i asılsız | Sağlık Haberleri

        "Dişi ağrıyan, dizi sızlayan hastaya ambulans gitmemeli"

        Sağlık-Sen'in Türkiye genelinde 112 çalışanları ile yaptığı "112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Çalışma Şartları Saha Araştırması"nda dikkat çeken bulgular yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dişi ağrıyan, dizi sızlayan hastaya ambulans gitmemeli"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Komuta kontrol merkezlerinde çalışanlar, gelen aramaların yüzde 25’inden fazlasının asılsız ya da acil olmayan aramalar olduğunu söyledi. Bu veride gösteriyor ki 112’ye gelen her 4 çağrıdan 1’i asılsız ya da acil değil.

        Sağlık-Sen tarafından gerçekleştirilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Çalışma Şartları Saha Araştırması’nın sonuçları yayımlandı.

        Araştırmaya istasyonlardan ve komuta kontrol merkezlerinden toplam bin 364 çalışan katıldı. Araştırma sonucunda dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Yapılan araştırma sonucunda istasyonlarda görev yapan 112 çalışanlarının günlük ortalama onlarca vakaya çıktığı belirlendi.

        REKLAM

        "ASILSIZ İHBARLAR ÇOK"

        Araştırmada en çok dikkat çeken konu 112’ye yapılan asılsız ihbarlar oldu. Komuta kontrol merkezlerinde çalışanların yüzde 53,1’i gelen aramaların yüzde 25’inden fazlasının asılsız ya da acil olmayan aramalar olduğunu dile getirdi. Bu veride gösteriyor ki 112’ye gelen her 4 çağrıdan 1’i asılsız ya da acil değil. Öte yandan vakaya giden 112 çalışanlarının yüzde 98,7’si ise acil olmayan vakalara gittiklerini ifade etti.

        112 ÇALIŞANLARININ YÜZDE 63'Ü DİĞER SÜRÜCÜLERİN HATALARINDAN DOLAYI TRAFİK KAZASI YAPTI

        Yemek ücretlerinin düşük olması araştırmada dikkat çeken bulgular arasında yer aldı. Çalışanların yüzde 94,4’ü alınan yemek ücretlerinin yetersiz bulduklarına vurgu yaptı.

        112 çalışanlarının yüzde 63,2’si diğer sürücülerin hatalarından ve yol verilmemesi gibi nedenlerden dolayı ambulansla vakaya giderken trafik kazası yaptıklarını kaydetti.

        Öte yandan katılımcıların yüzde 75,1’i Komuta Kontrol Merkezlerinde yeterli istihdamın yapılması gerektiğini söyledi ve iş yüküne karşı yeterli istihdamın yapılması gerektiğine dikkat çekti.

        SAĞLIK-SEN'DEN VAKA ELEME SİSTEMİ ÖNERİSİ

        Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda Sağlık-Sen, 112 acil sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltacak önerilerde bulundu.

        112 ekiplerinin gerçek hastaya ulaşabilmesi için 112’ye gelen çağrılar içinde vaka elemesinin yapılması gerektiğine dikkat çekilerek, “112 çalışanlarının yükünü hafifletmek ve sürdürülebilir bir sistem için objektif kriterlerle puanlama sisteminin uygulandığı vaka eleme sistemine geçilmelidir. Dişi ağrıyan, dizi sızlayan hastaya ambulans gitmemelidir. Aksi takdirde kalp krizine, trafik kazasına gidecek ambulans bulamama sorunu ile karşılaşılacak” denildi.

        Yapılan araştırmada 112 çalışanlarından yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazmaları istendi. Katılımcıların önerilerinden derlenerek elde edilen sonuçların en dikkat çekenleri şu şekildedir:

        - 112 çalışanlarının gerçek hastaya ulaşabilmesi için halkı bilinçlendirici adımlar atılmalı, sağlık okuryazarlığı konusunda 112ye ayrı bir önem verilmeli. - Vaka bildirimi yapılırken soğukkanlı olunmalı, adres bilgileri ve vaka konusunda bilgiler detaylıca verilmeli. - Ambulanslara yol vermeyenlere karşı daha sıkı denetimler yapılmalı. - Trafikte ambulansın yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması için kamu spotları gibi çeşitli farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

        - Vakaya müdahale edilirken ambulans ekibine vatandaşlar tarafından kolaylık sağlanmalı. - Gerek komuta merkezi ve gerekse istasyonların iş yükünün azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı, yoğun bölge ve istasyonlarda istihdam sağlanmalı, gerekli yerlerde ek istasyonlar kurulmalıdır.

        - Gerek komuta merkezi, gerekse istasyonların fiziki koşulları ve kullanılan ekipmanlar düzenlenmeli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun ve çalışanlar için ergonomik hale getirilmelidir.

        - İstasyon temizliği başta olmak üzere, çalışma ortamlarının hijyeninin sağlanması, istasyon temizliğinin kadrolu ya da anlaşmalı temizlik çalışanları tarafından yapılmalıdır.

        - Yemek ücretleri artırılmalıdır. - 112 kıyafetleri mevsime, bölgeye, bedene uygun şekilde uyarlanmalıdır.

        - Ambulansların park yerleri hızlı giriş-çıkışa uygun hale getirilmeli, ambulans temizliği için gerekli zaman ve ortam oluşturulmalıdır. - Kilometresi çok yüksek olan ambulanslar yenilenmelidir.

        - 112 çalışanlarının teşvik ek ödemeleri ve nöbet ücretleri artırılmalı, gece çalışmalarının karşılığında gece çalışma tazminatı ödenmeli.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı