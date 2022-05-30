12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
ABONE OL

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımının, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynanacak mücadelenin aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Buğrahan Tuncer, Davis Larkin, Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Egemen Güven (Anadolu Efes), Kartal Özmızrak, Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna (Beşiktaş Icrypex), Doğuz Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Tofaş), Berk Demir (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Sertaç Şanlı (Barcelona), Alperen Şengün (Houston Rockets), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers).

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Efes'in bayrağı, köprülere asıldı
BASKETBOL Efes'in bayrağı, köprülere asıldı
Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes'te kaldı
BASKETBOL Buğrahan, Anadolu Efes'te kaldı
Boston Celtics, NBA finaline yükselerek Warriors'ın rakibi oldu
BASKETBOL NBA'de finalin adı belli oldu!
TRT Spor canlı yayın izle şifresiz! Darüşşafaka Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BASKETBOL Darüşşafaka Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
NBA'de finale kim, hangi takımlar çıktı? NBA finalleri ne zaman başlıyor, hangi günlerde oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2022 NBA final maçları tarihleri
BASKETBOL NBA'de finale hangi takımlar çıktı?
Burak Elmas, Sinan Erdem Spor Salonu´nu terk etti - Galatasaray haberleri
BASKETBOL Elmas, Sinan Erdem'i terk etti
Anadolu Efes: 91 - Galatasaray Nef: 77 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes seriyi 1-1'e getirdi
Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EFES GS maçı nasıl canlı izlenir?
BASKETBOL Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı ne zaman?
Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşı
BASKETBOL Butler, seriyi 7. maça taşıdı!
Fenerbahçe Beko seride 2-1 öne geçti
BASKETBOL Fenerbahçe Beko seride 2-1 öne geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.