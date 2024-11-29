12 Dev Adam'ın sıralaması belli oldu!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 437,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu.
FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya sıralaması güncellendi.
FIBA dünya sıralamasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sırada yer aldı.
Klasmanın ilk 5 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Sırbistan, Almanya, Fransa ve Kanada takip etti.