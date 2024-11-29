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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın sıralaması belli oldu! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'ın sıralaması belli oldu!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 437,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:55
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        12 Dev Adam'ın sıralaması belli oldu!
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        FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu.

        FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya sıralaması güncellendi.

        FIBA dünya sıralamasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sırada yer aldı.

        Klasmanın ilk 5 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Sırbistan, Almanya, Fransa ve Kanada takip etti.

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