12 Haziran televizyon yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam bir çok dizi , film ve program yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkıtyor. kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:55 Masumlar Apartmanı

15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre

18:00 Ana Haber

18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya

00:15 EURO 2020 Türkiye-İtalya

02:15 Masumlar Apartmanı

ATV YAYIN AKIŞI

12:30 Maraşlı

15:30 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Cam Tavanlar

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Aşkın Tarifi

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı

23:15 Camdaki Kız

02:30 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

12:00 Boşver Arkadaş

13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Seyyar

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bay Yanlış

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

00:15 Kefaret

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Yerli Sinema

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra