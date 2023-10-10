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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclise sunulacak  - İş-Yaşam Haberleri

        12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclise sunulacak 

        Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan 12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:40
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        12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclise sunulacak 
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        Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacak bütüncül bir yol haritası olarak belirlenen 12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e gönderilecek.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'na ilişkin 17 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda detaylı sunum yapacak.

        2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, 23-24 Ekim tarihlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.

        2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı'nın hazırlıkları kapsamında 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturulmuş, bu kapsamda çeşitli başlıklarda çalışmalar yürütülmüştü.

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