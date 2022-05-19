12 milyon kişinin sokağa çıkma yasağı kaldırıldı 0:00 / 0:00

AA

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırıldığı Şanghay'da şu ana dek yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı düşük riskli alanlarda sokağa çıkma kısıtlamasına son verildi.

Şanghay Sağlık Komisyonu Müfettişi Vu Ganyu, geçen hafta kısıtlamaların aşamalı şekilde kaldırılmaya başlanmasının ardından bu hafta başından itibaren yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı bölgelerin "kapalı" statüden "kontrol" statüsüne geçtiğini bildirdi.

Şehrin bir bölümünde salgının ilk kez "etkin kontrol altına alındığını" ifade eden Vu, sokağa çıkma serbestisinin olduğu "kontrol" ve "önleme" bölgelerinde yaşayan nüfusun yaklaşık 12 milyona ulaştığını belirtti.

Şanghay'da uygulanan 3 kademeli salgın koruma sistemine göre, son 7 günde pozitif vakaların tespit edildiği yerleşimler "kapalı denetim bölgesi" olarak adlandırılıyor ve buralarda sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

"Kontrol bölgesi" olarak adlandırılan, son 7 günde vaka tespit edilmeyen yerleşimlerde yaşayanlar evlerinden çıkabiliyor fakat bölgelerinin dışında dolaşamıyor, buralarda toplu etkinliklere de izin verilmiyor.

Son 14 günde vaka görülmeyen yerleşimler ise "önleme bölgesi" olarak adlandırılıyor ve buralarda yaşayanlar evlerinden çıkıp düşük riskli bölgeler arasında dolaşabiliyor.

Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 82, göstermeyen 37 vaka tespit edildi, 1 kişi öldü. Şehirde karantina bölgeleri dışında yeni vakaya rastlanmadı.

Şehir yönetimi 17 Mayıs'ta 16 ilçenin tümünde, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışındaki topluluk içi yayılmanın kesildiği, "sosyal sıfır Kovid" hedefine ulaşıldığını bildirmişti.

Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, vakalar azalmadığı için belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte haziran başında tüm kısıtlamaların kaldırılarak "normale dönülmesi" hedefleniyor.

PEKİN VE DİĞER ŞEHİRLERDE TEDBİRLER SÜRÜYOR

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 50, göstermeyen 5 vaka tespit edildi.

Tüm kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

Vakaların görüldüğü Çaoyang, Şunyi, Fangşan ve Fıngtay ilçelerindeki bazı bölgelerde toplu taşıma ve taksi hizmetleri durdurulurken, vatandaşlara bölgelerini terk etmemesi tavsiye edildi.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimalinin yarattığı kaygı nedeniyle tedbirler sürdürülüyor.

Şanghay ve Pekin dışında Çangçun, Cilin, Şınyang, Tiencin, Şıncın ve Gaungcou gibi büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan diğer şehirlerde de kısıtlamalar uygulanıyor.

"SIFIR VAKA" STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.