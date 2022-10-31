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Onur ödülleri açıklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl onur ödüllerinin kimlere verileceği belli oldu. Oyuncu Serra Yılmaz'a 'Sinema Onur Ödülü' verilecek.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 12'nci yılında festival danışma kurulu; ‘Akademik Onur Ödülü’nü kadın hakları savunuculuğu yapan Nazan Moroğlu'na, ‘Sinemaya Katkı Ödülü’nü ise Mevlüt Koçak ve Sevin Okyay'a vermeyi kararlaştırdı.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, onur ödüllerinin; 17 Kasım 2022 Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak olan açılış töreninde verileceğini açıkladı.