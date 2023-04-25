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Haberler Yaşam Astroloji 12 Nisan Hangi Burç? 12 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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12 Nisan hangi burç? 12 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Nisan’da doğanlar burçlarını, yükselenlerini ve bu burçların özelliklerini taşıyıp taşımadıklarını merak ederler. Eğer astrolojiye ilgisi çok fazla olanlar varsa, seçecekleri arkadaşlarını, güvenip güvenmeyeceklerini ya da onlarla bir yola çıkılıp çıkılmayacağını ancak burçlarını öğrendikten sonra kararlaştırabiliyor.

12 Nisan Hangi Burç? 12 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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12 Nisan hangi burç? 12 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Çevrenizde 12 Nisan doğumlu olanlar varsa ve siz de astrolojiye önem veriyorsanız bilmeniz gereken bütün bilgiler burada…

12 Nisan Hangi Burç?

İlk önce 12 Nisan burcu ne sorusunun cevabını verelim. 12 Nisan doğumlular Koç burcudur. Koçlar genellikler mücadeleci yapılarıyla bilinirler ve bu sebeple de fazlasıyla ilgi görürler. Peki siz de onlardan biri misiniz?

Buna ek olarak burçlar kadar yükselenleri bilmek de önemlidir. Her zaman burç özelliklerini taşımasanız bile yükselen burcunuzun özelliklerini taşıyabilirsiniz.

Yükselen burcunuzu hesaplamak için de doğum gününüzün yanı sıra doğum saatini de biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü yükselen hesaplaması saatlerle yapılıyor.

Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz:

  • - 12 Nisan saat 17:30 doğumlusunuz.
  • - O halde burcunuz Koç ama yükseleniniz Terazi olacaktır.
  • - 12 Nisan saat 13:00 doğumlusunuz.
  • - O zaman da yükselen burcunuz Aslan olacaktır.

Her iki- üç saatte bir yükselenler değişir. Yükselen burçlar aslında farkında olmasanız bile kişiliğinizin büyük bir bölümünü oluşturan asıl sebeplerdir. O yüzden 12 Nisan yükseleni nedir diye sorulduğunda bunları unutmamalısınız.

12 Nisan Burcu Özellikleri Neler?

Genel olarak Koç burcunun özelliklerinden de bahsedelim. 12 Nisan burcu kadını ve 12 Nisan burcu erkeği özellikleri bazen birbirinden farklı özellikler gösterebilirler.

  • - Koç burcu grup olarak ateştir ve uğurlu renkleri de kırmızıdır.
  • - Koç burcu kadını ve erkeği mücadelecidir, güçlüdür
  • - İlişki konusunda kıskançtırlar ve bunun dozunu da bazen abartabilirler.
  • - 12 Nisan burcu kadını erkeksidir, mücadeleyi her zaman sever.
  • - Tutkulu ve idealistlerdir.
  • - Çok sahiplenicidirler. Bu sebeple sevdikleri zaman sonuna kadar uğraşırlar.
  • - 12 Nisan burcu erkeği de istediklerini yapmak için çabalarlar
  • - İkinci olmayı çok fazla sevmezler
  • - Disipline gelemezler.

12 Nisan Burcu Yorumu

Astrolojiye ilgisi olanlar günlük burç yorumlarını da merak ediyor. Bu sebeple günlük yorumları okumayı ihmal etmezler. 12 Nisan burcu yorumu ise şu şekilde:

Çevrenizdeki insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de o şekilde davranmalısınız. Aynı zamanda yeni dostluklar oluşturabilirsiniz ve bu yüzden de çevrenizdeki kişilere bakabilirsiniz.

12 Nisan'da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Bu bilgilerin yanı sıra 12 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular da merak ediliyor ve bu sebeple önemli isimleri sizlerle paylaşıyoruz.

  • - Jennifer Morrison
  • - Brendon Urie
  • - Andy Garcia
  • - Tom Clancy
  • - Jan Tinbergen
  • - Nicholas Brendon
  • - Sylvinho
  • - Nicolas Burdisso

12 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular da;

  • - Arda Kural
  • - Sine Büyüka
  • - Mete Pere
  • - Şebnem Ferah
  • - Yeşim Salkım

Bu yazı içerisinde 12 Nisan burcu ne ve özellikleri hakkında önemli bilgilerin neler olduğunu sizlerle paylaştık. Eğer siz de 12 Nisan doğumluysanız ya da Koç burcuysanız, doğum haritanızı çıkarabilirsiniz ya da buna göre hayatınızda bazı kararlar da alabilirsiniz. Çünkü ne kadar çok inanırsanız hayatınızı o kadar yönlendirebilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında Koç burcu insanları ön plana çıkarlar ve bu sebeple de kendinize benzeyen insanlarla tanışabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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