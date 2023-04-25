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Haberler Yaşam Astroloji 11 Nisan Hangi Burç? 11 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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11 Nisan hangi burç? 11 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Herkes astrolojiye ilgi duyabilir. Ama aynı zamanda bütün detaylarını merak ederek hayatlarını yönlendirmek de isteyebilirler. Bu sebeple hangi gün ve saatte doğduğunuz aslında oldukça önemlidir. Her ay birbirinden farklı burçlara denk gelir ve yükselenleriniz de burçlarınızdan farklı olabilir.

11 Nisan Hangi Burç? 11 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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En çok merak edilen sorulardan birisi olan 11 Nisan hangi burç? 11 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikler nedir? konusunun cevaplarını araştırdık ve sizlere aktaracağız.

İşte detaylar!

11 Nisan Hangi Burç? Yükseleni Nedir?

Her burcun özelliği, dahil olduğu grup ve kapsadığı aralık farklıdır. Eğer siz de 21 Mart- 20 Nisan arasında doğduysanız Koç burcu oluyorsunuz. Yani, 11 Nisan Koç burcuna denk geliyor.

Genel olarak 11 Nisan burcu ne sorusu fazlasıyla merak ediliyor. Nisan ayı burcu olarak bilinen Koç burcu, özelliklerini de mutlaka yansıtır.

Buna ek olarak 11 Nisan yükseleni nedir sorusunun cevabını ise şu şekilde verebiliriz:

  • - Her saat aralığında yükselen burcunuz değişecektir.

Bunun için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

  • - 01:00- 02:30 aralığında doğduysanız yükseleniniz Oğlak,
  • - 03:00- 03:30 aralığında doğduysanız yükseleniniz Kova,
  • - 04:00- 04:30 arasındaysa Balık,
  • - 05:00- 05:30 arasındaysa Koç,
  • - 06:00- 06:30 arasındaysa Boğa,
  • - 07:00- 08:30 arasındaysa İkizler,
  • - 09:00- 11:00 arasındaysa Yengeç,
  • - 11:30- 13:30 arasındaysa Aslan,
  • - 14:00- 16:30 arasındaysa Başak,
  • - 17:00- 19:00 arasındaysa Terazi,
  • - 19:30- 22:00 arasındaysa Akrep,
  • - 22:30- 00:30 arasındaysa da Yay olacaktır.

İşte bu tabloyu kullanarak hangi saatte doğduysanız yükseleninizi bulabilirsiniz. Örnekle açıklamak gerekirse; 11 Nisan saat 19:45’te doğduysanız burcunuz Koç, yükseleniniz ise Akrep olacaktır.

11 Nisan Burcu Özellikleri Nelerdir?

Burç özellikleri biraz daha karışık olabiliyor. Hem burcunuzun hem de yükseleninizin özelliklerini aynı anda taşıyor olabilirsiniz. Bu noktada önemli olan detay, bilgilerinizi doğru biliyor olmaktır.

Az önce verdiğimiz örnekten yola çıkarak Koç burcunun özelliklerini çok taşımasanız bile yükseleninizi olan Akrep burcunun özelliklerini baskın olarak hissediyor olabilirsiniz.

Peki, 11 Nisan burcu erkeği özellikleri nelerdir?

  • - Otoriterlerdir ve dediklerinin hemen olmasını isterler
  • - Affetme konusunda çok iyi değildirler. Eğer kalplerini kırarsanız kendinizi affettirmek için çok uğraşmanız gerekecek.
  • - Atletiktirler ve spor yapmayı severler
  • - İlişkide kıskanç bir yapıları vardır
  • - İkinci olmayı istemezler, egoları yüksektir.

Buna karşılık 11 Nisan burcu kadını özellikleri de şu şekilde:

  • - İlişkilerinde kıskançtırlar ve bunu bazen abartabilirler
  • - 11 Nisan burcu yorumu takibi yaparlar ve düzenli olarak o yorumlara göre kararlar alabilirler
  • - Başladıkları işi her zaman bitirirler ve asla yarım bırakmazlar.
  • - Sahiplenici yapıları vardır.
  • - Organizasyon işlerini çok iyi yaparlar
  • - Güçlü ve mücadeleci yapıları vardır.

11 Nisan'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Önemli bilgilere ek olarak, merak edilen bir başka konu da 11 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolculardır.

  • - Abdullah Atalar
  • - Peyami Gürel
  • - Ufuk Özkan
  • - Sera Tokdemir
  • - Demet Şener
  • - Suat Serdar

Aynı zamanda 11 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular listesi de ilginizi çekebilir:

  • - Masashi Wada,
  • - Michelle Phan
  • - Jennifer Esposito
  • - Jon Rechart
  • - Ivonne Teichmann
  • - Jeremy Clarkson
  • - Karen Friesicke

11 Nisan hangi burç ve yükseleni nedir? Özelliklerini taşıyor musunuz? Bu soruların cevaplarını öğrendikten sonra kendi özelliklerinizle karşılaştırma yapabilirsiniz ve artık doğum haritanızı da çıkarabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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