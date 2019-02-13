12 Şubat 2019 Salı reyting sonuçları açıklandı! Her hafta olduğu gibi bu hafta da beyaz ekranda kıyasıya bir mücadele vardı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Halka mı, Kadın mı reytinglerde birinci oldu araştırılıyor. Her Salı gecesi olduğu gibi bu hafta da reytinglerde kıyasıya bir yarış vardı. Dizi ve program yapımcıları için önemli bir rol oynayan reyting sonuçları dizilerin kaderini de buna bağlıyor. Öyle ki, Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili dizisi reyting canavarına yenilip dün akşam final bölümü ile izleyicisine veda etti.

12 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total'de;

Reytinglerde Kadın dizisi 1.

Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 2.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3. sırada yer aldı.

AB'de ise,

Kadın 1

Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 2.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3. sırada yer adlı.

REYTİNG SONUÇLARI NASIL BELİRLENİR?

Reyting oranlarının ölçümlenmesi 4 ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; A/B, C1, C2 ve D/E‘dir. Bu grupları oluşturma aşamasında ilk olarak ailede en yetkili kişinin eğitimi ve mesleği baz alınmaktadır. Sıralama az önce belirttiğimiz gibi A/B izleyici kitlesiyle başlar ve sıra ilerledikçe grupların eğitim seviyeleri ve meslek seçimleri standartların altına düşmektedir. Bu kıstasların şu şekilde sonuçları vardır; kişinin eğitim seviyesi ilgi alanlarının ya da hayattaki önceliklerinin değişmesinde rol oynadığı için doğal olarak televizyonda izlediği programları kendi kişisel özelliklerine göre seçmesine yol açar. Bunun yanı sıra mesleği de yaşam standartlarının yükselmesinde önemli rol aldığı için izlediği dizilerin ya da programların reyting seviyelerini üst level’a çıkardığında marka sahipleri A/B izleyici gruplarının yöneldikleri programlara o gruba hitap edecek markaların reklamlarını vermektedirler. Örneğin; TV8 ya da Kanal D gibi kanallarda akşam kuşağında konukların halay çektiği bir program görmeniz mümkün değildir. Her şey bu oranlarla ve gruplarla doğru orantılı olarak reytingle ilişkilendirilir. Ve bu aşamalar reyting ölçme mantığında ele alındığı zaman, evlerine reyting ölçer yerleştirilen bireylerin ailelerindeki herkesi de kapsamak mecburidir. Anne, baba ve kaç çocuk varsa kumanda üzerinde herkesin kendisine ait numarası olur. Örneğin; gündüz kuşağında anne televizyon seyrediyorsa ve kumandada numarası 2 ise önce onu tuşlar ve ardından izlemeye başlar. Belirli aralıklarla televizyonda hala aynı kişinin izleyip izlemediğini soran uyarılar belirir. Hala aynı kişi izliyorsa numarasını tuşlar ya da annenin yerine baba ya da çocuk izlemeye başladıysa kendi numaralarını tuşlarlar. Örneğin; C2 grubunun içerisinde sayılan bir ailenin çocuğunun ne tür programlar izlediği, hangi saatte neye yöneldiği, dolayısıyla çocukların reklamlar vasıtasıyla istenilen ürüne yönlendirilmesi marka sahipleri için çok fazla önem taşır. Reklam sektöründeki en büyük pay çocuklara yönelim olduğu için çocukların TV başında geçirdikleri zamana çok önem verilmektedir.