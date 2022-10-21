12 suikast silahı! 10 otomatik tüfek! 53 silah! Cephanelik gibi!

3 ŞÜPHELİ SORGUDA İTİRAF ETTİ

DHA'da yer alan habere göre araçta bulunan şüpheliler M.A., F.Ç. ve F.Y. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı yapılan tahkikat sonucu, şüphelilerin sorguda yaptıkları itiraf üzerine tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.