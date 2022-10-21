12 suikast silahı! 10 otomatik tüfek! 53 silah! Cephanelik gibi!

Mersin'de dün saat 18.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar ilçe ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu bir araçta yapılan detaylı aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
3 ŞÜPHELİ SORGUDA İTİRAF ETTİ
DHA'da yer alan habere göre araçta bulunan şüpheliler M.A., F.Ç. ve F.Y. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı yapılan tahkikat sonucu, şüphelilerin sorguda yaptıkları itiraf üzerine tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.
12 SUİKAST SİLAHI, 10 OTOMATİK TÜFEK
Operasyonda 53 ruhsatsız tabanca, 12 suikast silahı, 10 otomatik tüfek, 20 şarjör, 26 namlu, 250 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.
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