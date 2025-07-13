12 Temmuz 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyiciler yine heyecan dolu bir gün geçirdi. Gündüz saatlerinde yayınlanan programlar bilgilendirici ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çekerken, akşam kuşağında ekranlara gelen dizi, film ve yarışmalar izleyiciyle büyük bir rekabet içinde buluştu. Günün sonunda açıklanan reyting verileri ise seyircilerin tercihini yansıttı. Peki, 12 Temmuz Cumartesi günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte günün reyting sonuçlarına göre ilk 10 yapım listesi…