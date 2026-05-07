12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? 12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nelerdir?
12. Yargı Paketi çalışmalarında son durum araştırmaları hız kazandı. Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen düzenlemelerde, yargı sisteminin daha etkin ve hızlı işlemesi ile mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması amaçlanıyor. Kamuoyunda özellikle infaz düzenlemesi ve olası af tartışmaları dikkat çekerken, paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne zaman sunulacağı ise henüz netleşmiş değil. Bu kapsamda "12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, içeriğinde af veya infaz düzenlemesi var mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 12. Yargı Paketine ilişkin son gelişmeler...
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
12. Yargı Paketi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yeni gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecek.
BAKAN GÜRLEK AÇIKLAMALARI İLE 12. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER
Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi’nde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi çalışmalarının sürdüğünü belirterek ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştirmeye, mahkemelerin iş yükünü dengelemeye ve dijitalleşme ile yargı süreçlerini daha hızlı hale getirmeye yönelik adımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
“Önceliğimiz iş dünyasının zamanını adliye koridorlarında değil, üretim alanlarında değerlendirmesini sağlamak. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir.” dedi.
Adliye süreçlerinde kaybedilen zamanın azaltılacağını vurgulayan Gürlek, kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini, ticaret mahkemesi başkanlarının görüşlerini önemsediklerini ve gelen önerileri pakete dahil ettiklerini aktardı. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada da 12. Yargı Paketi için yargı camiasıyla sürekli istişare halinde olduklarını dile getirmişti.
Bakan Gürlek'ten yargı sürecinin hızlandırılması mesajı
"Adaletle ilgili vatandaşta iki tane temel eleştiri var. Birinci eleştiri yargılamalar çok uzuyor. Yani bunu ben de gördüm. Siz de biliyorsunuz. Her bir davanın ne kadar sürede bakılacağı hedef süre var. Aslında belli. Bu konuda ben sizden özellikle dosyanıza ihtimam göstermenizi istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Eğer hakimden, savcıdan kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan bir sorun varsa da biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimle birlikte, heyetle birlikte bu sorunları çözmek için geldik."
Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında hakim ve savcı sayısının artırılması ile çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti. Yeni yargı paketinin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının planlandığını belirten Bakan Gürlek:
“Adalet Bakanı olarak bakanlığımızın görev ve sorumluluklarının sahadaki uygulamalarını yakından izlemek ve gözlemlemek amacıyla tüm adımları istikrarlı bir şekilde takip edeceğiz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını görüyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan kanuni düzenlemelerin siyasi partilerin büyük ekseriyetle ve desteğiyle milletin ihtiyaçlarına doğrudan cevap vereceğini gözlemliyoruz. Biz Adalet Bakanlığı olarak milletin her kesimini ilgilendiren, her vatandaşımıza dokunan adalet ve hukuk sistemimizi daha hızlı, daha etkin ve daha erişebilir kılan düzenlemeler için büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çünkü bizim için adalet sadece yargı süreçlerindeki ilerleyiş değil, hayatın her anlamda var olan bir yapıdır. Vatandaşlarımızın beklentisini biliyoruz, ihtiyaçlarını görüyoruz, gereğini yapmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz 12’nci yargı paketimiz inşallah kısa sürede Meclis’e sunulacak. Ben Adalet Bakanı olarak şunu ifade etmek istiyorum.
Milli Birlik ve kardeşlik temelinde yürütülen Terörsüz Türkiye yolunda her kesimin aldığı sorumlulukları provoke etmeye çalışan, karanlık dehlizlerin farkında olmaya ve sabırla ilerleyen sürece katkı sunmaya devam etmeliyiz. Zira coğrafyamıza kurulan küresel tuzaklardan korunmanın tek yolu birbirimize sıkı sıkıya bağlanmak, kardeşlik hukukumuzu ilerletmektir” dedi.
BAKAN GÜRLEK: “12. YARGI PAKETİ İLE İŞ DÜNYASINDA HUKUKİ GÜVENLİK ARTIRILACAK”
Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuki güvenliğin artmasının ve yargısal süreçlerin hızlanmasının iş dünyası için önemli olduğunu belirterek, “Yatırım yapan ve istihdam oluşturarak devlete katkı sunan firmalara, biz de hukuki anlamda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi’nde adımlar atacağız.” dedi.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ve heyeti Adalet Bakanı Gürlek’i Bakanlıkta ziyaret etti. ASKON heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi’nde iş dünyasını ilgilendiren düzenlemelerin de yer alacağını söyledi.
Yatırım yaparak ve istihdam oluşturarak devlete katkı sunan iş dünyası için hukuki güven ortamının daha da artırmak istediklerini vurgulayan Bakan Gürlek, “Yatırım yapan ve istihdam oluşturarak devlete ve bölgelerine katkı sunan firmalara biz de hukuki anlamda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi’nde adımlar atacağız. Amacımız hukuk güvenliğinin sağlanması, hukuk güvenliğiyle birlikte de yatırımcıların bölgede yatırım yapması, istihdam sağlaması.” dedi.
Bölgede çatışmalardan kaynaklı yaşanan krizlerin Türkiye için fırsata çevrilebileceğini vurgulayan Bakan Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yatırımcı Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyor. Ama kafasında elbette sorunlar var. Hukuki güvenlik konusunda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Yatırımcı geldiği zaman aklında ‘Ben ileride şu davayla karşılayabilir miyim?’, ‘Şu davayı açsam şu ticaret mahkemesinde daha uzun sürer mi?’ soruları olmamalı. Bu konularda özellikle sahadan da bilgi alıyoruz. Tahkimle ilgili de düzenlemelerimiz var.”
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ NELER?
Adalet Bakanı Akın Gürlek; 12. Yargı Paketi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.
Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.
Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.
BAKAN GÜRLEK: “ÇOCUK SUÇLARINDA CEZALAR AĞIRLAŞTIRILACAK”
Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.
Bununla 11. Yargı Paketinde de düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:
"Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecekte vaat eder. Biz de çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili de bu şekilde düzenleme yapmak istiyoruz."
"Suça sürüklenen çocuklar" ile ilgili soru üzerine Gürlek, bazı ülkelerde suç işleyen çocukların ailelerinin de sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.
Bunu mukayeseli hukukta araştırdıklarını ancak bu yönde bir çalışmalarının olmadığını belirten Gürlek, "Çocuğun işlediği suçtan dolayı aileyi sorumlu tutamayız. Bu konuda bir düzenleme yapmadık ama özellikle bana da çok fazla geliyor 'ailelere de bir düzenleme yapalım' diye. Ailelerin özellikle çocuklara sahip çıkması, denetlemesi lazım." diye konuştu.
Uyuşturucu kapsamında cezaevine giren çocukların, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecini tahliyesinden 6 ay önce başlatmayı planladıklarını belirten Gürlek, "Dışarı çıktıktan sonra AMATEM süreci başlıyor ama tabii gitmiyor. Serbest kalıyor ve tekrar uyuşturucu arayışına başlıyor. Biz bu şahsın tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken, cezaevi içerisinde AMATEM sürecine başlamasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.