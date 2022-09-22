12 yaşındaki çocuk okul bahçesinde öldü 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz pazartesi günü Küçükçekmece Halkalı’daki bir ortaokulda, iddialara göre, öğle tatili sırasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), birden fenalaşarak yere yığıldı.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre öğrenciler ile öğretmenler yaşadıkları şokun ardından ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Gül’ü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Anne Sevdet Gül, oğlunun ölüm nedeninin ortaya çıkarılmasını istedi.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, haber verilmesi üzerine çocuğun annesi ve dayısı okula geldi. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne Sevdet Gül, sinir krizi geçirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopsi işleminin ardından Gül’ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.

"ÖLMEDEN ÖNCE KAVGA" İDDİASI

Yaşıtlarından bir grubun, ölmeden önce oğlu Samet Gül ile kavga ettiğini öne süren anne Sevdet Gül ile dayı Cüneyt Gül, ihmal olup olmadığının araştırılması için emniyete giderek şikayette bulundu. İddiaların araştırılmasını isteyen aile, konunun takipçisi olacağını söyledi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Öte yandan, polis ekiplerinin incelemesinde herhangi bir kavganın olmadığı ve savcılığın hastanede yaptığı incelemede darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

"SAĞLAM GÖNDERDİM ÖLÜM HABERİ GELDİ"

Olay hakkında gözyaşları içinde konuşan anne Sevdet Gül, “Ben sabah Samet’imi kardeşi ile beraber okula sağlam gönderdim. Okuldan saat 12.45'te oğlumun ölüm haberi geldi. Aradılar ki, oğlun okulda bayılmış, ben gittim bahçede öğretmenler beni görünce paniklediler. Ama ben çocuğumu göremedim; uzaktan gördüm. Hırkasından tanıdım çocuğum, baygın bir şekildeydi, ambulansla beraber içeri girdik. Kim yapmış, kim sebep olmuş? Kasten olmamıştır, kimse kimsenin canını kasten acıtmaz. Hocaların da evlatları vardır. Ama ben peşini bırakmıyorum. Ne olur devlet büyüklerine, adalete sesleniyorum, benim çocuğumun acısı çok büyük” diye konuştu.

"OKUL BAHÇESİNDE NABZI DURMUŞ"

İhmal olup olmadığının araştırılması için şikayette bulunduklarını anlatan dayı Cüneyt Gül, “Olay haberini aldığımızda biz de okula koştuk. Özel bir hastaneye kaldırıldı. Okulun bahçesindeyken vefat ettiğini öğrenmiş olduk. Doktorların anlattığına göre nabzı durmuştu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı” dedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİMDEN AÇIKLAMA

Vefat eden Samet Gül için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Çocuk öğle tatili sırasında aniden fenalaşarak yere düştü. Gerekli tüm tıbbı destek sağlandı. Kamera görüntüleri incelendiğinde herhangi bir kavga ve itiş kalkış görünmedi” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.