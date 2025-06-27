120 neyin numarası? 120 numarası kimin, neden arar?

Ayrıca hattın 7 gün 24 saat kesintisiz çalışması, gece ya da hafta sonu gibi sağlık kuruluşlarına ulaşmanın zorlaştığı zamanlarda da doğru bilgiye erişim imkânı sunmuştur. 120 üzerinden herhangi bir ücretlendirme yapılmamakta, arayan kişiden kimlik bilgisi paylaşması da zorunlu tutulmamaktaydı. Bu da vatandaşların daha rahat, çekinmeden ve güvenli şekilde sisteme başvurmasını sağlamıştır. ALO 120, hem bireysel hem toplumsal sağlık bilincinin güçlenmesine katkı sağlayan bir araç olmuş, herkesin bilgiye eşit şartlarda ulaşabilmesini mümkün kılmıştır.

120 NEYİN NUMARASI?

120 numarası, Türkiye’de Koronavirüs Danışma Hattı olarak hizmet vermek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından devreye alınmış bir telefon hattıdır. COVID-19 pandemisinin Türkiye’de etkili olmaya başladığı 2020 yılı itibarıyla vatandaşların hastalıkla ilgili doğru ve güncel bilgiye ulaşabilmesi, yanlış yönlendirmelerin önüne geçilmesi ve panik ortamının azaltılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu hat üzerinden virüs belirtileri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri, test süreci, evde karantina uygulamaları, aşı takvimi ve benzeri konularda detaylı bilgi alınabilmektedir.

REKLAM Semptom gösteren bireylerin hangi adımları takip etmeleri gerektiği, hangi durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği gibi temel konularda da rehberlik sağlanır. 120 numarası, sağlık danışmanlığı görevini üstlenmekle birlikte doğrudan tanı koyma ya da teşhis yapma amacı taşımaz; esas işlevi, bilgi kirliliğini azaltmak ve halk sağlığını bilinçli hale getirmektir. Salgın döneminde sağlık kuruluşlarına olan yoğun başvuruların azaltılması ve gerçekten müdahale gerektiren durumların doğru tespit edilebilmesi açısından bu hattın katkısı oldukça büyüktür. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlılar, kronik hastalığı olan bireyler ve sağlık sistemine erişimi kısıtlı olan vatandaşlar için, evden çıkmadan bilgi alabilecekleri güvenilir bir kaynak olarak rol üstlenmiştir. Aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da Türkiye’deki sağlık sistemi hakkında bilgi alabilmesi açısından 120 hattı büyük kolaylık sağlamıştır. Aramalar ücretsiz olup, her yaştan ve her kesimden birey bu hizmetten yararlanabilmektedir.

120 KİMİN NUMARASI? 120 numarasının tarihi, Türkiye’de COVID-19 pandemisinin etkisini göstermeye başladığı 2020 yılının ilk aylarına dayanmaktadır. Koronavirüsün küresel ölçekte hızla yayılmasıyla birlikte, sağlık alanında yalnızca tedaviye değil, doğru bilgilendirmeye de büyük ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bu süreçte bilgi kirliliğini azaltmak, vatandaşların kaygılarını gidermek ve halkı güvenilir bir kanaldan bilgilendirmek amacıyla ALO 120 Koronavirüs Danışma Hattını kurmuştur. Hattın temel işlevi, hastalık belirtileri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri, test uygulamaları, karantina kuralları ve aşı süreci gibi konularda doğru bilgiyi vermekti. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış içeriklerden etkilenmeden, uzmanların yönlendirmeleriyle hareket etme imkânı bulmuştur. REKLAM ALO 120 hattı, 2020 ve 2021 yıllarında yoğun biçimde kullanılmıştır. Hastanelerdeki yığılmayı önlemek, risk grubundaki bireylerin gereksiz sağlık kuruluşu başvurularını azaltmak ve vaka sayılarının kontrollü şekilde izlenmesini sağlamak için bu hattın katkısı büyük olmuştur. Ayrıca yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da bu hattan yararlanarak Türkiye’deki sağlık önlemleri, giriş prosedürleri ve karantina uygulamaları hakkında bilgi alabilmiştir. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan sistem, tamamen ücretsiz olup, farklı yaş ve meslek gruplarından milyonlarca kişiye hizmet vermiştir.

Hattın faaliyeti, Türkiye’de pandemi yönetiminin sadece tıbbi değil, iletişim temelli bir stratejiyle de yürütüldüğünü göstermiştir. Zamanla salgının etkisinin azalması ve normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte 120 hattına olan ihtiyaç azalmış, hattın aktif kullanımı sonlanmıştır. Ancak 120, Türkiye’de sağlık iletişimi tarihinde, kriz döneminde devreye giren özel hatlardan biri olarak yerini almıştır. 120 NUMARASI NEDEN ARAR? 120 numarası, yani ALO 120 Koronavirüs Danışma Hattı, temel olarak vatandaşların aradığı bir bilgi ve danışma hattı olarak hizmet vermiştir; doğrudan vatandaşı aramak gibi bir işleyişe sahip değildir. Bazı özel durumlarda, vatandaşın daha önce arama yaparak bilgi bırakması ya da uzmanla görüşme talep etmesi hâlinde, geri dönüş yapılması gerekebiliyordu. Test sonucu bekleyen, karantina sürecinde nasıl davranması gerektiğini soran ya da semptom gelişimi hakkında bilgi veren kişilere, ilgili sağlık personeli tarafından yeniden ulaşılabilir ve takip süreci bu şekilde yürütülebilirdi. Bu geri aramalar, kişisel takip ya da yönlendirme amacıyla yapılırdı ve sadece vatandaşın bilgisi ve talebi doğrultusunda gerçekleşirdi.