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13 Kasım Cuma İstanbul'da hava nasıl olacak? 13 Kasım 2020 detaylı hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Kasım Cuma gününe ilişkin detaylı hava durumunu açıkladı. Meteoroloji'ye göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki, 13 Kasım Cuma İstanbul'da hava nasıl olacak? 13 Kasım 2020 detaylı hava durumu tahmini...

13 Kasım Cuma İstanbul'da hava nasıl olacak? 13 Kasım 2020 detaylı hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısının(Beypazarı, Nallıhan) çok bulutlu ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 16°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKÂRİ °C, 12°C
Az bulutlu

KARS °C, 10°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu

VAN °C, 11°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),sabah saatlerine kadar 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, ilk saatlerde 0,75 m; Görüş: İyi.

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