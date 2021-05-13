Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.072.462 yükseldi. 43.821 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

13 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

12 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

12 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 228 bin 192 testte, 13 bin 29 vaka ile 1496 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 232 kişi ile toplam can kaybı 43 bin 821'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 228 bin 192 testte 13 bin 29 vaka, 1496 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 167 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 50 milyon 58 bin 648, toplam vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, toplam vefat sayısı 43 bin 821, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 827, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 801 bin 291 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,0, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 160 milyon 847 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 339 bine, iyileşenlerin sayısı ise 138 milyon 618 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 561 bini, Hindistan'da 23 milyon 663 bini, Brezilya'da 15 milyon 285 bini ve Fransa'da 5 milyon 821 bini geçti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 205 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 342 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Fransa’da sağlık acil durumunun sonlanması ve Kovid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren tasarı Ulusal Meclisten geçti.

Birleşmiş Milletler (BM),Kovid-19 aşısı dağıtımındaki eşitsizliğin küresel ekonomik toparlanma için ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 salgınındaki rolünü incelemek üzere kurulan "bağımsız panel", salgının dünyanın hızlı tepki vermediği "önlenebilir" bir felaket olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),AB ülkelerinde Kovid-19'a karşı kullanılan aşıların genel olarak virüsün Hindistan'da ortaya çıkan varyantına karşı etkili göründüğünü bildirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının hamilelerde ve yeni doğum yapan kadınlarda kullanımını durdurdu.

Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla Kovid-19 aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın, 14 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.