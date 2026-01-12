Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarıları sonrası 12 Ocak'ta birçok ilde okullar tatil edildi. Bugün İstanbul dahil 12 ilde öğrenciler okula ara verirken, yarın da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda "13 Ocak 2026 Salı günü okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…
Yurt genelinde kar yağışının etkili olmasıyla bugün birçok ilde okullara ara verildi. Haftanın ilk gününde tatil yapan öğrenciler, Valiliklerden gelen resmi duyuruları yakından takip ediyor. Bu kapsamda “Yarın İstanbul’da okullar tatil mi, 13 Ocak 2026 Salı günü hangi illerde okullar tatil olacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte okulların tatil olması hakkında detaylar haberimizde…
13 OCAK 2026 İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği tarafından henüz 13 Ocak Salı günü için karar verilmedi. İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı devam etse de, il genelinde veya ilçe bazında alınmış bir tatil kararı bulunmuyor.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 4 ilçenin de bazı okullarında eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.
BATMAN
BATMAN’ın Kozluk ve Sason ilçelerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Kozluk Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda; ilçede kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşeceği ve buna bağlı olarak buzlanma ile don olaylarının artabileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 13 Ocak Salı günü ilçe genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Sason Kaymakamlığı’nın duyurusunda da ilçede bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği ifade edilerek, 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Açıklamalarda ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
ORDU
Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.