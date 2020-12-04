13 pozitif vaka çıkan mahalleye karantina

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Malatya'nın Arapgir İlçesi'nde bir mahallede 13 koronavirüs (Kovid-19) vakasının çıkması nedeniyle karantina altına alındı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli başkanlığında toplandı. İlçede Pacalı Mahallesi’nde 13 Kovid-19 pozitif vaka tespit edildiği bildirilirken, vatandaşların yoğun temas kurduğu belirlendi. Pacalı Mahallesi, 4 Aralık’tan itibaren acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İlçemizde Pacalı Mahallesi'nde 13 Kovid-19 pozitif vaka tespit edilmiş olup, vatandaşların yoğun temas kurduğu anlaşılmıştır. Kırsal mahallelerimizde geleneksel yapımızın temelleri olan komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olmasıyla birlikte sosyal izolasyonun mümkün olmadığı bir gerçektir. Salgının yayılımının önüne geçmek, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadıyla 4 Aralık'tan itibaren ilçemiz Pacalı Mahallesi, acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar karantinaya alınarak kolluk marifetiyle tedbiren giriş çıkışların durdurulmasına, zaruri ihtiyaçların kaymakamlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanmasına karar verilmiştir."

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