13 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?
13 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Buna göre, akşam kuşağında birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 125. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Ünal ev karışacak ve herkes birbirinin üstüne yürüyecek. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var? İşte 13 Şubat Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...
Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanıyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar için 13 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi inceleniyor. Bu akşam Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 125. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İşte, diğer kanallarda yayınlanacak yapımları merak edenler için 13 Şubat 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:45 Rüya Gibi
05:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
04:00 Ateşböceği
05:30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynı Yağmur Altında
23:20 Kuruluş Orhan
02:20 Görevimiz Tehlike
04:00 Bir Gece Masalı
05:30 Başka Bir Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:35 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Vefa Sultan
01:40 Kara Ağaç Destanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Yeraltı
23:00 Sahtekarlar
02:00 Çifte Milyon
04:30 Yasak elma
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
13 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ