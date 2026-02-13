Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanıyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar için 13 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi inceleniyor. Bu akşam Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 125. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İşte, diğer kanallarda yayınlanacak yapımları merak edenler için 13 Şubat 2026 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...