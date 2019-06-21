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139 bin lira çaldılar, polisle çatıştılar!

AA

Kahramanmaraş'ta Mesut P.'nin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirasını aracın camını kırarak çalan hırsızlar, kaçarken polisle çatıştı, olayda 3 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'tan Sivas'a kadar süren kovalamaca da 10 kişi gözaltına alındı. Para dolu çantayla kaçtıkları belirlenen 3 kişi aranıyor

hırsızlık

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirayı aracın camını kırarak çalan hırsızlar, iş yeri kamerasınca kaydedildi.

AA'nın haberine göre Mesut P., ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirayı aracına bırakarak, alışveriş merkezine gitti. Merkez Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önüne aracını park eden Mesut P, döndüğünde camın kırılıp parasının çalındığını farkedince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede hırsızların kullandığı araç ile onlara yardım eden başka kişilerin bulunduğu bir diğer aracın plakasını belirledi.

3 KİŞİ YARALANDI

Sivas'ın Kangal-Hekimhan kara yolunda oldukları tespit edilen zanlılar, polisler tarafından durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan zanlılar, polislere ateş etmeye başlayınca çatışma çıktı. Kovalamaca sırasında zanlıların bulunduğu 2 araç kaza yaptı. Ekipler, araçlardaki kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada çatışma sırasında araçlarda bulunan 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

Zanlılardan bazılarının ise para dolu çantayı alarak araziye kaçtıkları tespit edildi. 3 kişi oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan aracın camının kırılarak paranın çalınması anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

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