14 Balkan ülkesinden 691 başvuru

Buca Belediyesi'nin himayesinde İzmir'de gerçekleşecek olan 6'ncı Balkan Panorama Film Festivali'nde yarışacak filmler belirlendi. 15 - 21 Ekim 2020 arasında gerçekleştirilecek olan yarışmaya 14 Balkan ülkesinden başvuru yapıldı.
95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj film başvuruda bulunarak, toplamda 691 filmin başvuru yapıldığı 6'ncı Balkan Panorama Film Festivali'ne katılan yabancı filmlerin tümü Türkiye'de ilk defa gösterilecek.
İki ayı aşkın yoğun bir çalışma sonucunda altı kişiden oluşan ön jüri, değerlendirme sonucunda 6'ncı Balkan Panorama Film Festivali'nde Sarı Şemsiye Ödülü için 4 dalda yarışacak filmleri belirledi.
BPFF2020 SARI ŞEMSİYE ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
AYDEDE (2018)
Yönetmen: Abdurrahman Öner
KAPAN (2019)
Yönetmen: Seyid Çolak
KIZIM GİBİ KOKUYORSUN (2019)
Yönetmen: Olgun Özdemir
LOCMAN (2018)
Yönetmen: Şükrü Alaçam
SOLUK (2019)
Yönetmen: Özkan Yılmaz
* Para Ödülü: 25 bin TL
BPFF2020 SARI ŞEMSİYE ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI
MAHALLENİN BAZI KEDİLERİ (2019)
Yönetmen: Emre Sefer
NEMLİ KAĞIT (2019)
Yönetmen: Muhammet Emin Altunkaynak
RONALDO (2020)
Yönetmen: Raşit Algül
ŞEKER GIDA (2020)
Yönetmen: Ferman Narin
YAĞMUR OLUP ŞEHRE DÜŞÜYORUM (2019)
Yönetmen: Kasım Ördek
* Para Ödülü: 5 bin TL
BPFF2020 SARI ŞEMSİYE ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
AJVAR (2019)
Yönetmen: Ana Maria Rossi / Sırbistan
ACTION (2020)
Yönetmen: Radoslav Iliev / Bulgaristan
ALL AGINST ALL (2019)
Yönetmen: Andrej Košak / Slovenya
GRUDI (BREASTS) (2020)
Yönetmen: Marija Perović / Karadağ
TALL TALES (2019)
Yönetmen: Attila Szász / Macaristan
* Para Ödülü: 5 bin Avro
BPFF2020 SARI ŞEMSİYE ULUSLARARASI KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI
RAINBOW (2020)
Yönetmen: Aleksandar Vujović / Karadağ
THAT'S THE WAY IT IS (2018)
Yönetmen: Arsen Oremović / Hırvatistan
SHERBET (2019)
Yönetmen: Nikola Stojanović / Sırbistan
SNAILS (2018)
Yönetmen: Albena Puneva / Bulgaristan
VERA (2019)
Yönetmen: Verica Nadeska Trajkova / Kuzey Makedonya
* Para Ödülü: Bin Avro
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