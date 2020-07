14 Balkan ülkesinden 691 başvuru

HABERTURK.COM

Buca Belediyesi'nin himayesinde İzmir'de gerçekleşecek olan 6'ncı Balkan Panorama Film Festivali'nde yarışacak filmler belirlendi. 15 - 21 Ekim 2020 arasında gerçekleştirilecek olan yarışmaya 14 Balkan ülkesinden başvuru yapıldı.

95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj film başvuruda bulunarak, toplamda 691 filmin başvuru yapıldığı 6'ncı Balkan Panorama Film Festivali'ne katılan yabancı filmlerin tümü Türkiye'de ilk defa gösterilecek.

İki ayı aşkın yoğun bir çalışma sonucunda altı kişiden oluşan ön jüri, değerlendirme sonucunda 6'ncı Balkan Panorama Film Festivali'nde Sarı Şemsiye Ödülü için 4 dalda yarışacak filmleri belirledi.

BPFF2020 SARI ŞEMSİYE ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

AYDEDE (2018)

Yönetmen: Abdurrahman Öner

KAPAN (2019)

Yönetmen: Seyid Çolak

KIZIM GİBİ KOKUYORSUN (2019)

Yönetmen: Olgun Özdemir

LOCMAN (2018)

Yönetmen: Şükrü Alaçam

SOLUK (2019)

Yönetmen: Özkan Yılmaz

* Para Ödülü: 25 bin TL

BPFF2020 SARI ŞEMSİYE ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

MAHALLENİN BAZI KEDİLERİ (2019)

Yönetmen: Emre Sefer

NEMLİ KAĞIT (2019)

Yönetmen: Muhammet Emin Altunkaynak

RONALDO (2020)

Yönetmen: Raşit Algül

ŞEKER GIDA (2020)

Yönetmen: Ferman Narin

YAĞMUR OLUP ŞEHRE DÜŞÜYORUM (2019)

Yönetmen: Kasım Ördek

* Para Ödülü: 5 bin TL

BPFF2020 SARI ŞEMSİYE ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

AJVAR (2019)

Yönetmen: Ana Maria Rossi / Sırbistan

ACTION (2020)

Yönetmen: Radoslav Iliev / Bulgaristan

ALL AGINST ALL (2019)

Yönetmen: Andrej Košak / Slovenya

GRUDI (BREASTS) (2020)

Yönetmen: Marija Perović / Karadağ

TALL TALES (2019)

Yönetmen: Attila Szász / Macaristan

* Para Ödülü: 5 bin Avro

BPFF2020 SARI ŞEMSİYE ULUSLARARASI KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

RAINBOW (2020)

Yönetmen: Aleksandar Vujović / Karadağ

THAT'S THE WAY IT IS (2018)

Yönetmen: Arsen Oremović / Hırvatistan

SHERBET (2019)

Yönetmen: Nikola Stojanović / Sırbistan

SNAILS (2018)

Yönetmen: Albena Puneva / Bulgaristan

VERA (2019)

Yönetmen: Verica Nadeska Trajkova / Kuzey Makedonya

* Para Ödülü: Bin Avro