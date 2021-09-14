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14 Eylül Salı Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı: Bugün TV'de neler var?

14 Eylül Salı gününü televizyon izleyerek geçirecek olanlar "Bugün TV'de neler var?" sorusunu araştırıyor. Televizyon kanallarının günlük yayın akışı araştırılıyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi, film ve yarışma programı televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. 14 Eylül Salı Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

14 Eylül Salı Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı: Bugün TV'de neler var?

14 Eylül Salı günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 14 Eylül Salı akşamı televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı, Kim Milyoner Olmak İster, Ada Masalı, Baht Oyunu, MasterChef, Benim Kocam Yapmaz gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.20: Benim Adım Melek

16.00: Teşkilat

19:00: Ana Haber

20:00: Masumlar Apartmanı

02:50: Yıldızların Yolu
03.45: Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı
18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: Güldür Güldür Show

00.15: Şahsiyet (Final)
01.15: İçimizden Biri

03.30: Bir Başka Güzel

ATV YAYIN AKIŞI

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kim Milyoner Olmak İster?
00.20: İkimizin Sırrı
03.45: Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05.55: Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

15.45: Ece Üner ile Susma YENİ BÖLÜM

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Baht Oyunu
00.15: Camdaki Kız
02.00: Kırık Hayatlar TEKRAR

03.00: Gelinim Mutfakta TEKRAR

05.00: Ece Üner ile Susma TEKRAR

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00: STAR MARKET

18.30: STAR HABER (Ana Haber)

20.00: Ada Masalı
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Star Market Yarışma / Tekrar

05.00: Kaçak Gelinler Yerli Dizi / Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
CANLI

20.00: Benim Kocam Yapmaz (Film)
22.30: Aşk Mantık İntikam
01.00: Benim Kocam Yapmaz (Film)
03.15: Fulya ile Umudun Olsun
05.45: İnadına Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

13.45: MasterChef Türkiye

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: Program

04.00: Dizi

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