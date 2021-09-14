14 Eylül Salı günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 14 Eylül Salı akşamı televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı, Kim Milyoner Olmak İster, Ada Masalı, Baht Oyunu, MasterChef, Benim Kocam Yapmaz gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.20: Benim Adım Melek
16.00: Teşkilat
19:00: Ana Haber
20:00: Masumlar Apartmanı
02:50: Yıldızların Yolu
03.45: Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı
18.45: Show Ana Haber Canlı
20.00: Güldür Güldür Show
00.15: Şahsiyet (Final)
01.15: İçimizden Biri
03.30: Bir Başka Güzel
ATV YAYIN AKIŞI
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kim Milyoner Olmak İster?
00.20: İkimizin Sırrı
03.45: Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05.55: Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15: Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
15.45: Ece Üner ile Susma YENİ BÖLÜM
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Baht Oyunu
00.15: Camdaki Kız
02.00: Kırık Hayatlar TEKRAR
03.00: Gelinim Mutfakta TEKRAR
05.00: Ece Üner ile Susma TEKRAR
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00: Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00: STAR MARKET
18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Ada Masalı
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Star Market Yarışma / Tekrar
05.00: Kaçak Gelinler Yerli Dizi / Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
CANLI
20.00: Benim Kocam Yapmaz (Film)
22.30: Aşk Mantık İntikam
01.00: Benim Kocam Yapmaz (Film)
03.15: Fulya ile Umudun Olsun
05.45: İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
13.45: MasterChef Türkiye
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: Program
04.00: Dizi
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