14 maddelik barış planı: Diplomasi masada, savaş gölgesi sahada

İranlı kaynaklar bu planın geçici bir ateşkesi değil, doğrudan savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesini hedeflediğini vurguluyor. Bu yaklaşım, sürecin kısa vadeli bir duraksama yerine stratejik bir çözümle sonuçlanmasını isteyen Tahran’ın müzakere çizgisini açıkça ortaya koyuyor.

İran’a yakın Tasnim News Agency ise planın Pakistanlı arabulucular üzerinden ABD’ye iletildiğini duyurdu. Haberde, ABD’nin daha önce sunduğu 9 maddelik teklifin iki aylık ateşkesi öngördüğü, buna karşılık İran’ın 30 gün içinde temel sorunların çözülmesini istediği belirtildi. Bu fark, tarafların sadece içerikte değil, zamanlama ve strateji açısından da ciddi görüş ayrılıkları yaşadığını gösteriyor. İran, süreci hızlandırarak sahadaki belirsizliği ortadan kaldırmak isterken, ABD’nin daha kontrollü ve aşamalı bir yaklaşımı tercih ettiği değerlendiriliyor.

Tahran’ın sunduğu teklifin içeriği yalnızca askeri değil, ekonomik ve jeopolitik başlıkları da kapsayan geniş bir çerçeveye sahip. İran, ABD güçlerinin sınırlarına yakın bölgelerden çekilmesini, açık ve bağlayıcı saldırmazlık garantileri verilmesini talep ediyor. Bunun yanı sıra deniz ablukasının kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, yaptırımların hafifletilmesi ve savaş nedeniyle oluşan zararlar için tazminat ödenmesi de planın temel unsurları arasında yer alıyor. Bu talepler, İran’ın yalnızca askeri güvenlik değil, ekonomik nefes alma alanı da aradığını gösteriyor.

Planın dikkat çeken bir diğer boyutu ise bölgesel etkileri. İran, yalnızca kendi cephesinde değil, Lübnan başta olmak üzere farklı çatışma alanlarında da eş zamanlı bir gerilimi düşürme mekanizması öneriyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı için yeni bir yönetim modeli oluşturulması fikri, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir başlık olarak öne çıkıyor. Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği bu stratejik su yolunun yeniden tam kapasiteyle açılması, sadece bölge ülkeleri için değil, Avrupa ve Asya ekonomileri için de hayati önem taşıyor.

İran yönetimi, sunduğu planın ardından Washington’dan gelecek resmi yanıtı beklerken, diplomatik söylemler ile sahadaki hazırlıklar paralel şekilde ilerliyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, Pakistan üzerinden iletilen taslak anlaşmanın kalıcı bir çözüm hedeflediğini belirterek “Top artık ABD’nin sahasında” ifadelerini kullandı. Gharibabadi ayrıca İran’ın “tüm senaryolara hazır olduğunu” vurgulayarak, olası bir askeri tırmanış ihtimalinin de masada tutulduğunu ima etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Baghaei ise yaptığı açıklamada çatışmanın sona erdirilmesini “öncelikli hedef” olarak tanımladı. Ancak Tahran’ın açıklamalarında dikkat çeken en önemli unsur, ABD’ye yönelik açık güvensizlik. İranlı yetkililer, geçmiş deneyimlere atıf yaparak Washington’un taahhütlerine temkinli yaklaştıklarını ifade ediyor. Bu durum, müzakerelerin önündeki en büyük psikolojik ve siyasi engellerden biri olarak öne çıkıyor.

ABD cephesinde ise daha mesafeli ve temkinli bir yaklaşım hâkim. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın son teklifinden memnun olmadığını açıkça ifade ederken, Tahran’ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini yineledi. Trump’ın askeri seçeneğe “insani açıdan sıcak bakmadığını” dile getirmesine rağmen, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını sürdürmesi ve operasyonel hazırlıklarını devam ettirmesi dikkat çekiyor. Washington’un, özellikle yaptırımların kaldırılması ve tazminat talepleri konusunda geri adım atmaya yanaşmadığı belirtiliyor.

Uluslararası analizler, mevcut süreci “donmuş çatışma” riskinin giderek güçlendiği bir dönem olarak değerlendiriyor. İngiliz ve Amerikan basınında yer alan yorumlarda, tarafların savaşın maliyetlerinden kaçınmak için diplomasiye alan açtığı, ancak stratejik hedeflerinden vazgeçmediği vurgulanıyor. Bu durum, müzakerelerin ilerlemesini zorlaştırırken, sahadaki kırılgan ateşkes ortamını da sürekli tehdit altında tutuyor.

Ekonomik boyut ise krizin küresel etkilerini daha görünür kılıyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar ve belirsizlik, petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açarken, enerji ithalatına bağımlı ülkelerde ciddi mali baskılar oluşturuyor. Uluslararası enerji raporlarında, arz güvenliği endişesinin artmasıyla birlikte fiyatların yüksek seviyelerde kalabileceği öngörülüyor. Bu durum, krizin yalnızca askeri değil, aynı zamanda küresel ekonomik dengeleri de etkileyen çok boyutlu bir kriz haline geldiğini gösteriyor.

İran’ın sunduğu 14 maddelik plan, kapsamı ve iddiası açısından dikkat çekici bir diplomatik hamle olarak öne çıksa da, taraflar arasındaki derin güvensizlik ve stratejik farklılıklar nedeniyle somut bir sonuca ulaşması şimdilik zor görünüyor. Önümüzdeki süreçte ABD’nin vereceği yanıt, yalnızca bu müzakere sürecinin değil, Orta Doğu’daki güç dengelerinin de yönünü belirleyecek kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.