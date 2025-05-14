14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajları 2025: Atatürk'ün çiftçilerle ilgili sözleri
Her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü, tarımın ve çiftçiliğin hayati rolüne dikkat çekiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarımın kalkınmadaki yerini vurgulayan sözleriyle bu alana verdiği değeri haberimizde derledik. İşte Atatürk'ün tarım ve çiftçilerle ilgili unutulmaz sözleri ve bu özel güne dair anlamlı Çiftçiler Günü mesajları…
Dünya Çiftçiler Günü her sene 14 Mayıs'ta kutlanıyor. Tarım ve çiftçiliğin önemine Mustafa Kemal Atatürk'de tarihe damga vuran sözleriyle altını çizmiş. İşte 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün anlam ve önemini belirten güzel mesajlar ve Atatürk'ün çiftçiler ve tarım ile ilgili sözleri...
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÇİFTÇİLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ
"Türkiyenin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür."
"Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık."
"Halkımızın kalkınması için önce tarımda reform yapılmalıdır."
"Milli ekonominin temeli tarımdır. "
"Milletimiz çiftçidir.Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız."
"Köylü milletin efendisir!"
"Türkiye’nin tarımda kalkınması için gereken ne varsa yapılacaktır. Bu konuda devlet her türlü desteği köylüsüne verecektir."
14 MAYIS ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI
"Emeğinizle toprağa hayat veriyorsunuz, bu dünyayı yeşertiyorsunuz. Çiftçilerimizin emekleri asla unutulmaz. Dünya Çiftçiler Günü’nüz kutlu olsun!"
"Toprağa sevda ile bağlanan, sabırla çalışan, alın teriyle ülkesine katkı sağlayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum."
"Tarım, milletlerin geleceği, çiftçiler ise bu geleceğin teminatıdır. Emeğinize, alın terinize sağlık. Dünya Çiftçiler Günü’nüz mübarek olsun!"
"Toprağa duyduğunuz sevda ve emeklerinizle büyütüyorsunuz bu toprakları. Çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun!"
"Her bir tohumun bir umut olduğunu bilen, her meyveye emek katan tüm çiftçilerimize teşekkür ederiz. Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun!"
"Toprağın gücünü ve çiftçilerin emeklerini takdir ediyoruz. Yüce Türk milleti, sizin gibi özverili çiftçilerle kalkınacaktır. Dünya Çiftçiler Günü’nüz kutlu olsun!"
"Sizler, sadece toprakla değil, hayatla da uğraşıyorsunuz. Çiftçimizin emeği her zaman takdir edilmelidir. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum!"
"Doğayla iç içe çalışarak her bir meyveye, her bir tarlaya hayat veriyorsunuz. Çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım."
"Sizlerin emeği, ülkemizin en değerli kaynağıdır. Toprağa olan sevdanızla, her geçen gün daha güçlü yarınlar kuruyorsunuz. Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun!"
"Yüce Türk milletinin kalkınmasının temeli, siz değerli çiftçilerimizin alın terinde saklıdır. Dünya Çiftçiler Günü’nüz kutlu olsun!