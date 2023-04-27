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14 Mayıs Hangi Burç?

Bu tarihte doğanların Boğa burcu olduğunu söylemek mümkündür. Boğaların çevresindeki insanlar, bu kişilerin risk almayı sevmediğini ve konfor alanından hoşlandığını bilirler. Birikim, yatırım ve finansal konular, 14 Mayıs burcu için en öne çıkan konuların başındadır.

14 Mayıs Yükseleni Ne?

Şayet yükselen burcunuz Boğa ise yazının devamını okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Bilindiği gibi yükselen burç, tıpkı Güneş burcu kadar önemlidir. Doğum yeri ve saati bilgileriniz mevcutsa yükselen burcunuzu hesaplayabilir ve böylece 14 Mayıs burcu yorumu okuyabilirsiniz.

14 Mayıs Burcu Özellikleri Ne?

14 Mayıs burcu özellikleri arasında bu burcun yemeğe düşkünlüğü gelir. Bu burca mensup insanlar, yemek yapmaktan ve değişik lezzetler denemekten çok hoşlanır. Astrolojide yemek yemekten en fazla hoşlanan burç insanlarının Boğa burçları olduğu bilinir. Bunun yanı sıra Boğa burçları, maddi güvenceden hoşlanır. Finans sektörü, tam da bu burcun insanları içindir.

14 Mayıs Burcu Erkeği Özellikleri Nasıl?

14 Mayıs burcu erkeği sakin bir kişiliğe sahiptir. Ancak bu sakin görünüşün altında çok eğlenceli bir erkek vardır. İkili ilişkilerde başarılı olan Boğa erkekleri, sadakatli ve romantik taraflarıyla karşı tarafın gönlünü kazanır. Süprizleri seven, şaşırtmayı bilen ve güzel sözler söyleyen bu erkekler, zaman zaman kıskançlık da yapabilir.

14 Mayıs Burcu Kadını Özellikleri Nasıl?

Dişilik özelliklerini güçlü biçimde yansıtan Boğa kadınları, tıpkı burcun erkekleri gibi sakin ancak eğlencelidir. 14 Mayıs burcu kadını bilhassa ortama yaydığı aura ile karşı cinsin ilgisini çekmeyi başarır. Güzelliğe, şık kombinler yapmaya ve evini süslemeye bayılan bu kadınların mutfaktaki başarısı da göz ardı edilmez.

14 Mayıs'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

14 Mayıs'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular listesini aşağıdan bulabilirsiniz;

Çiğdem Selışık Onat

Mert Altınışık

Can Kolukısa

14 Mayıs'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

14 Mayıs'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise şöyle;

Stefano Malinveri

Cate Blanchett

Elisa Tagut

Emily Samuelsen

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