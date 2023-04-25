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Haberler Yaşam Astroloji 14 Nisan Hangi Burç? 14 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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14 Nisan hangi burç? 14 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçların her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler de insanlara yansır ve bazen o kadar baskın olurlar ki karşı taraf hangi burç olduğunu bilebilir. Buna bağlı olarak burçlar ve yükselenler aslında oldukça önemlidir.

14 Nisan Hangi Burç? 14 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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14 Nisan hangi burç? 14 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Bütün bu soruların cevaplarını verebilmeniz için öncelikle burcunuzun ne olduğunu biliyor olmalısınız.

14 Nisan Hangi Burç? Yükseleni Nedir?

14 Nisan burcu ne sorusunun cevabı Koç’tur. Koçlar belli başlı özelliklerle karşımıza çıkabilir ve aynı zamanda kişiler de bu özellikleri net bir şekilde taşırlar. Kendilerine özgü yapıları ve otoriter tavırlarıyla dikkat çeken Koç burcu insanları yükselenlerini de merak ederler.

Bu durumda 14 Nisan yükseleni nedir dediğimizde şuna dikkat etmeniz gerekiyor: Doğum saatiniz. Çünkü yükselen burçlar tamamen doğum gününüz ve saatinizle ilgilidir.

Bu durumda sizlerle paylaşacağımız bu tabloyu dikkatle inceleyebilirsiniz. Böylece yükselen burcunuzu rahatlıkla hesaplayabilirsiniz.

  • - 06:00- 06:30 arasındaysa Boğa,
  • - 07:00- 08:30 arasındaysa İkizler,
  • - 09:00- 11:00 arasındaysa Yengeç,
  • - 11:30- 13:30 arasındaysa Aslan,
  • - 14:00- 16:30 arasındaysa Başak,
  • - 17:00- 19:00 arasındaysa Terazi,
  • - 19:30- 22:00 arasındaysa Akrep,
  • - 22:30- 00:30 arasındaysa da Yay,
  • - 01:00- 02:30 aralığında Oğlak,
  • - 03:00- 03:30 aralığında Kova,
  • - 04:00- 04:30 arasındaysa Balık,
  • - 05:00- 05:30 arasındaysa Koç olacaktır.

14 Nisan’da doğduysanız burcunuz Koç’tur ama eğer 12:00 civarında doğduysanız yükseleniniz de Aslan olacak. Bu sebeple her iki burcun da özelliğini taşıyor olabilirsiniz. Bu tabloyu inceledikten sonra 14 Nisan yükseleni nedir sorusunun cevabını kendiniz de rahatlıkla bulabilirsiniz.

14 Nisan Burcu Özellikleri

Bir diğer önemli bilgi de 14 Nisan burcu özellikleri ile ilgili. Kadınlar ve erkekler farklı özelliklere sahip olabileceği gibi aynı özellikleri de taşıyabilir. Bu sebeple önce genel özelliklerinden sonrasında da kişisel olarak yansıyan özelliklerinizden bahsedeceğiz.

  • - Koç burcu insanlarının şanslı taşları ametist ve pırlantadır.
  • - Aynı zamanda şanslı günleri Salı ve şanslı rakamları da 9’dur.
  • - Bunlara batıl inanç olarak bakanlar da olabiliyor ama yine de astrologlar tarafından kanıtlanmış etkileri bulunuyor.

Buna ek olarak mücadeleci ve kendinden emin olan insanlardır. Koçların rengi kırmızıdır ve grubu da ateştir. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekir.

Detaylarına bakacak olursak da 14 Nisan burcu kadını kıskançtır ama bir o kadar da sahiplenicidir. Aynı zamanda başladıkları işi asla bitirmeden bırakmazlar. Organizasyon işlerini severler ve bu sebeple de yönetme konusunda iyidirler.

14 Nisan burcu erkeği de kıskançtır ve egoları fazladır. Bazen fazlasıyla bencil olabilirler ve asla ikinci olmayı kabul etmezler. Bu sebeple de tavırları keskin olabilir ve kural tanımazlar.

14 Nisan Burcu Yorumu

Yorumlarına bakacak olursak da 14 Nisan için sosyal hayatlarının ve arkadaşlarının, odak noktalarında yer aldığı belirtiliyor. Başka kişilerle, arkadaşlarınızla ya da kimle istiyorsanız onlarla görüşmeler yaşayabilirsiniz. Birileriyle çıkıp plan yapmayalı uzun zaman olduysa buna bir son verebilirsiniz.

Ayrıca son olarak 14 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular kimler, bunları da aktaralım:

  • - Kerem Tunçeri
  • - Uğur Boral
  • - Emre Altuğ
  • - Ümit Önal
  • - Serkan Altuniğne

Bunların yanı sıra 14 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular da şu şekilde:

  • - Adrien Brody
  • - Julie Christie
  • - Valeri Brumel
  • - Rod Steiger
  • - Abigail Breslin

İşte 14 Nisan hangi burç ve özellikleri neler, biliyorsunuz. Astroloji ile ilgilenenler için son derece önemli bilgiler olmasının yanı sıra kendi kişilik özelliklerinizi de değerlendirmenize yardımcı olacak.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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