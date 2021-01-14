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İSKİ duyurdu: 14 Ocak İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 14 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ güncel su kesintileri araştırılıyor. İstanbullular, 14 Ocak Perşembe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta başından beri etkisini gösteren yağmurlu hava barajların doluluk oranını arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte İSKİ tarafından yayınlanan son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları...

İSKİ duyurdu: 14 Ocak İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 14 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbullular, 14 Ocak Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını merak ediyor. 14 Ocak Perşembe günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleler ve ilçeler İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri merak ediliyor. İşte 14 Ocak 2021 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 14 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi:Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama:Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:14.01.2021 03:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Şahintepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.01.2021 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:14.01.2021 09:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Gümüşyaka Merkez Mah,İsmetpaşa Mah,Çanta,Fevzipaşa Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Alibey Mah,Değirmenköy,Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama:Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.
Başlama Tarihi:13.01.2021 08:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Atakent Mah,Site Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.01.2021 10:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı şu an %26,92.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

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