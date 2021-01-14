İstanbullular, 14 Ocak Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını merak ediyor. 14 Ocak Perşembe günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleler ve ilçeler İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri merak ediliyor. İşte 14 Ocak 2021 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 14 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 14.01.2021 03:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.01.2021 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 14.01.2021 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Gümüşyaka Merkez Mah,İsmetpaşa Mah,Çanta,Fevzipaşa Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Alibey Mah,Değirmenköy,Büyükçavuşlu Merkez Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır. Başlama Tarihi : 13.01.2021 08:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Atakent Mah,Site Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.01.2021 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı şu an %26,92.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.