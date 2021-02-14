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14 Şubat Pazar İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ DUYURDU! İSKİ son dakika su kesintisi

İstanbullular, arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanacak planlı su kesintilerini araştırıyor. 14 Şubat Pazar günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında suların ne zaman, saat kaçta geleceğini merak ediyor. İSKİ son dakika su kesintisi duyurularını düzenli olarak İstanbullularla paylaşıyor. Bugün İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi duyuruları son dakika

14 Şubat Pazar İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ DUYURDU! İSKİ son dakika su kesintisi

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İstanbullular, 14 Şubat Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularını internet sitesi üzerinden yayınlandı. İstanbul Sarıyer ve Beykoz'da yaşanacak su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte 14 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

14 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Güzelce Mah
Arıza Sebebi:Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama:Tesis İçi Trafo Arıza Bakım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:14.02.2021 11:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.02.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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