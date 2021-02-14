İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İstanbullular, 14 Şubat Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularını internet sitesi üzerinden yayınlandı. İstanbul Sarıyer ve Beykoz'da yaşanacak su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte 14 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

14 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)