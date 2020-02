Senden Önce Ben, Jojo Moyes

Lou, İngiltere’nin ufak bir kasabasında yaşayan genç bir kadındır. Sade fakat renkli bir hayat yaşayan, küçük olaylardan bile mutlu olmayı becerebilen Lou her şeyi sorgular. Bir gün çok sevdiği işini kaybeder. Başka işlere yönelse de aradığını bulamaz. Geçirdiği motosiklet kazasıyla ile tekerlekli sandalyeye mahkum olan Will ise artık mutlu olamayan birisidir. Bir gün karamsar ruh halinden beslenen Will ile iyimser Lou'nun yolları kesişir ve hikaye ilginç bir hal alır.