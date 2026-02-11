14 Şubat'ta erkekler için hediye rehberi: Hediyenizin kıymetini ücreti belirlemesin!

1. LÜKS VE PAHALI HEDİYELER

Sevgilinize bu özel günde “en iyisini” almak isteyenler için lüks ve şık seçenekler öne çıkıyor:

Kol Saati: Hem şık hem fonksiyonel bir hediye. Marka ve modele göre fiyatlar değişse de klasik bir mekanik saat uzun ömürlü ve prestijli bir hediye olabilir.

Deriden Yapılmış Aksesuarlar: Deri cüzdan, kemer veya çanta gibi kaliteli ürünler hem kullanışlı hem de uzun ömürlüdür.

Teknolojik Ürünler: Akıllı saat, kablosuz kulaklık veya oyun konsolu gibi hediyeler teknoloji meraklıları için ideal.

Parfüm ve Bakım Setleri: Premium markaların özel serileri, kişisel bakımına önem veren erkekler için zarif bir seçenek sunar.