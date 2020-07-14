Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 14 Temmuz corona virüs tablosu merak ediliyor.

14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Temmuz koronavirüs tablosunu yayınlar yayınlamaz haberimizde olacaktır.

13 TEMMUZ CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Temmuz koronavirüs tablosunu Twitter hesabından yayınlandı. Yayınlanan günlük takvime göre; Bugünkü vaka sayısı 1.008 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 214 bin 001'e ulaştı.

Öte yandan Bakan Koca paylaşımında, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689´a, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 42 bin 340´a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 588 bin 510´a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 866 bin 176 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 72 bin 151´e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3´üncü ülke olan Hindistan´da virüs kaynaklı can kaybı 23 bin 194 olurken, vaka sayısı ise 879 bin 487´ye ulaştı.