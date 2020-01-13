Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem14 yaşındaki Beritan'ı, 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü

Korkunç olay! 14 yaşındaki Beritan'ı, 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, kavga ettiği arkadaşı M.E.A.'nın (15) bıçakladığı Beritan Demir (14),ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan M.E.A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı

gaziantep çocuk öldürüldü
DHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 14 yaşındaki Beritan Demir, kavga ettiği arkadaşı M.E.A. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil'e bağlı Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.A., iddiaya göre, komşularının oğlu olan arkadaşı Beritan Demir'i dışarı çağırdı. Mahalleden uzaklaşan çocuklar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.E.A., yanında getirdiği bıçağı Beritan Demir'in bacağına sapladı.

M.E.A., olay yerinden kaçarken, Beritan Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beritan Demir'i ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beritan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Beritan Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan M.E.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hac kayıtları nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Hac kesin kayıt belgesi nasıl alınır 2020
GÜNDEMHac kayıtları nasıl yapılır?
Atlı faytonların devam etmesini isteyen ada sakinleri ile faytonculardan eylem
GÜNDEMAda sakinleri ile faytoncular gösteri düzenledi
Sözcü gazetesi davasında gerekçeli karar açıklandı
GÜNDEMSözcü davasında gerekçeli karar çıktı
İTÜ’lü öğrencilerin boykotu devam ediyor
GÜNDEMİTÜ’lü öğrencilerin boykotu devam ediyor
Adnan Oktar davasında ölüm tehdidi! O şüpheli tutuklandı
GÜNDEMOktar davasında tehdide tutuklama
Kayseri'de çocuk parkı yangında kullanılamaz hale geldi
GÜNDEMNe istediniz çocuk parkından!
Bursa'da bir şahıs tartıştığı kadını tabancayla rehin aldı
GÜNDEMTartıştığı kadını silahıyla rehin aldı!
SON DAKİKA VAHŞETİN İFADESİ! "Satır aldım! Kafasını keseceğim!"
GÜNDEMİşte vahşetin ifadesi! "Satır aldım! Kafasını ...
Kayıp gençten acı haber! Süs havuzunda bulundu
GÜNDEMKayıp genç süs havuzunda bulundu
AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2020 AÖF sınavları ne zaman?
GÜNDEMAÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X