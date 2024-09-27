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        Haberler Gündem Güncel 14 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:11 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:11
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        14 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı
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        Midyat'ın Ulucami Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçi olarak çalışan 14 yaşındaki Fırat Ö., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Fırat Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Çocuk işçinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #mardin
        #Çocuk işçi
        #Kaza
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