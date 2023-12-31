14 yıl hapisle aranan hükümlü, gece kulübünde eğlenirken yakalandı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde 2017'de yapılan çay bahçesi ihalesini Ramiz M., kazandı.

EL VE AYAKLARINI BAĞLAYIP DÖVDÜLER SONRA DA KAÇTILAR

İhalenin ardından Mert Derebeyi, yanındaki 3 kişi ile Ramiz M.'yi zorla bir araca bindirip, çiftlik evine götürdü.

İddiaya göre; el ve ayaklarını bağladıkları Ramiz M.'yi darbeden şüpheliler, daha sonra kaçtı.

14 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Ramiz M.'nin şikayeti üzerine yakalandıktan sonra tutuklanan Mert Derebeyi, 'kişiyi hürriyeti yoksun kılma' suçundan yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir süre cezaevinde yatan ve tahliye edilen Mert Derebeyi'nin cezası, Yargıtay tarafından onandı. Onama sonrası Mert Derebeyi için hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

GECE KULÜBÜNDE EĞLENİRKEN YAKALANDI

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Derebeyi gece saatlerinde bir gece kulübünde eğlenirken yakaladı.

Gözaltına alınan Derebeyi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.