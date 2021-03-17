140 yıllık ıhlamur ağacı tescillendi

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun nefes alan daha yeşil bir görünüm kazanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği günden bu yana il genelinde 9 bin 653 ağaç, 124 bin 294 ağaççık ve çalının toprakla buluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, belediyenin tarihe tanıklık eden ağaçlar için de çalışma yürüttüğüne işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu'nun 'sakin şehir' unvanlı Perşembe ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 140 yaşında olduğu tespit edilen ıhlamur ağacı, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle koruma altına alındı. Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda yapılan değerlendirme sonucu ıhlamur ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'anıt ağaç' olarak tescillendi. Resmi olarak tescillenen ve koruma altına alınan ıhlamur ağacı, deniz kıyısında bulunduğu konum gereği büyük ilgi görüyor. Yeni evli çiftlerin dış çekimler için uğrak noktası olan ıhlamur ağacı belediyemizin yapacağı dokunuşlarla görsel bir şölen yaşatacak."