Yumurtalık kanseri, kadın kanserleri arasında en sık görülen ve tedavisi zor olan bir kanserdir. Her 100 kadından 1 veya 2’sinde görülen yumurtalık kanseri bu kez 15 aylık bir bebekte tespit edildi.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; 15 aylık Harlow, yumurtalık kanseri tanısı aldıktan sonra kemoterapi, cerrahi ve kök hücre nakli gibi operasyonlar geçirdi. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını söyleyen doktorlar, minik kızın kanserinin geri dönebileceğinden korkuyor.

YUMURTALIK KANSERİNİN SİNSİ BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Minik Harlow'un annesi 27 yaşındaki Bianca Langtree, diğer ebeveynlerin hastalık karşısında umudunu kaybetmemesi için sürekli bilgi veriyor.

Harlow'un ebeveynleri, çocuğun iştahı azaldığında bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Harlow, sürekli kusuyordu ve cildi normalden daha fazla yapış yapış oluyordu. Başlangıçta böcek ısırığı, kulak enfeksiyonu gibi bir rahatsızlık olduğunu sandılar ama doktorlar, çocuğu çocuk hastanesine yönlendirince endişelenmeye başladılar.

Hastanede çekilen röntgen Harlow'da çıkarılması gereken büyük bir tümör olduğunu gösterdi. 15 aylık bir bebeğe yumurtalık kanseri teşhisi konuldu.

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15 aylık Harlow, birçok operasyon geçirdi. Şu an kontrol altında tutulsa da doktorlar kanserin tekrarlayabileceğinden korkuyor.

Harlow'un ailesi ise diğer ebeveynlere umutlarını kaybetmemeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunuyor.