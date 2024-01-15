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        Haberler Yemek Yapma 15 dakikada hazır nefis lezzet! Ev yapımı pizza tarifi!

        15 dakikada hazır nefis lezzet! Ev yapımı pizza tarifi!

        7'den 70'e neredeyse herkesin favori yemeklerinden biri olan pizzayı daha önce hiç evde denediniz mi? Ev yapımı pizza, dışarıdan sipariş edilenlere göre hem daha sağlıklı hem de daha lezizdir. İşte 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pizza tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:20
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        15 dakikada hazır nefis lezzet!
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        İsteğe göre çeşitlendirilebilecek olan pizza, en sevilen yemekler arasında baş sıralarda yer alıyor. Dışardan söylemek yerine evde kısa süre içerisinde yapabileceğiniz pizza hem daha sağlıklı hem daha maliyetsiz hem de daha lezzetli oluyor. İşte 15 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz nefis pizza tarifi ve yapılışına dair tüm püf noktalar...

        EVDE PİZZA MALZEMELERİ NELER?

        Pizza hamuru için gerekli malzemeler:

        • Yarım paket yaş maya
        • Tuz
        • 3 – 4 su bardağı un

        Pizza sosu için gerekli malzemeler:

        • 1 çorba kaşığı domates salçası
        • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
        • 3 adet domates
        • 1 tatlı kaşığı şeker
        • 1 tutam karabiber
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 tutam kırmızı biber
        • 1 diş sarımsak tercihen ince kıyılmış

        Pizzanın üstü için gerekli malzemeler:

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        • Kaşar peyniri
        • Mantar
        • Sucuk
        • Zeytin
        • Tane Mısır
        • Roka
        • İsteğe göre ek malzemeler

        PİZZA SOSU NASIL HAZIRLANIR?

        Domatesleri alın ve kabuklarını soyun. Rendenin küçük tarafı ile domatesleri rendeleyin. Sosu hazırlamak için tavayı çıkartın. Tavaya domatesi, salçayı, şeker yağı ve baharatları ekleyin ve iyice pişirene kadar karıştırın. Pizza sosunu kaynayana kadar karıştırın ve bekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını biraz daha açın ve 5 dakika daha pişirin kıvama gelince kapatın.

        PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

        Hamur için yarım paket yaş mayayı ılık suda eritin. Unu bir kap içerisine alın ve maya karışımıyla birleştirin. Tuzunuzu ilave edin. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Kıvam alan hamurun üzerine bir bez serip oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirmeye bırakın.

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        PİZZA NASIL PİŞİRİLİR?

        Pizzayı pişireceğiniz tepsiyi alın ve yağlayın. Hamuru el yordamıyla veya merdane yardımı ile açın sonra tepsiye yayın. Pizza malzemelerini dilediğiniz sırayla hamurunuzun üstüne serin. Fırını 200 derecede ısıtın. Pizzayı önceden ısıtılmış fırına koyun. Pizza hazır olmaya yakınken üzerine kaşar peyniri serpin. Malzemelerin hepsi pişince, hazır! Afiyet olsun.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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