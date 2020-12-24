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Tokat'ta acı olay: Yaşlı çift 15 gün ara ile koronaya yenik düştü

Tokat’ta yaşayan Nuri Altay (80) ile eşi Zübeyde Altay (76),15 gün ara ile koronavirüse yenik düştü

15 gün arayla koronaya yenik düştüler - Haberler
İHA

Tokat’ta tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalandıklarını öğrenen emekli öğretmen Nuri Altay (80) ile eşi Zübeyde Altay (76) tedaviye alındı.

İHA'nın haberine göre, durumu ağırlaşan 3 çocuk annesi Altay, tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı kadın toprağa verildikten 15 gün sonra da eşi Nuri Altay, tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesi'nde koronavirüse yenik düştü.

Yaşlı adamın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şeyh-i Sirvani mezarlığına getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında Altay’ın cenazesi eşinin yanına defnedildi.

Anne ve babasını 15 gün ara ile kaybeden Ufuk Altay ise, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Altay, test yaptırdıklarında koronavirüse yakalandıklarını öğrendiklerini ifade ederek, “Bütün aile pozitif olduğumuzu öğrendik. Hiçbir belirti yoktu. Annemden 15 gün sonra babam rahmetli oldu, Gayet sağlıklıydılar, takdiri ilahi diyoruz” diye konuştu.

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