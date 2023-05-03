Oy verme işlemleri için sınıflarda sandıklar kurulurken diğer işlemlerde eğitim kurumlarında gerçekleşecek. Seçimler için geri sayım sürerken seçim sonrasında haftanın ilk günü olan 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 15 Mayıs Pazartesi günü seçimden sonra okul var mı? İşte detaylar...