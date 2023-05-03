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15 Mayıs seçim sonrasında okullar tatil edilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. . Seçimin hafta sonuna denk geliyor olması nedeniyle okullar ve üniversiteler kapalı olacak .14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerin sonraki günü olan 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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  • 15 Mayıs seçim sonrasında okullar tatil edilecek mi? 15 Mayıs Pazartesi günü seçimden sonra okul var mı?

    Oy verme işlemleri için sınıflarda sandıklar kurulurken diğer işlemlerde eğitim kurumlarında gerçekleşecek. Seçimler için geri sayım sürerken seçim sonrasında haftanın ilk günü olan 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 15 Mayıs Pazartesi günü seçimden sonra okul var mı? İşte detaylar...
  • 15 Mayıs seçim sonrasında okullar tatil edilecek mi? 15 Mayıs Pazartesi günü seçimden sonra okul var mı?

    SEÇİMDEN SONRA 15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimin ardından seçim yasakları saat 24:00’a kadar devam edecek. Oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00’de başlarken saat 17.00’da oy verme sona erecek.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek Haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.
  • 15 Mayıs seçim sonrasında okullar tatil edilecek mi? 15 Mayıs Pazartesi günü seçimden sonra okul var mı?

    14 Mayıs seçimlerinden sonraki gün 15 Mayıs’a denk geliyor. Bir önceki seçimlerde seçimin ertesi gün okullar tatil edilmişti. Okulların ertesi gün tatil olması bekleniyor. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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