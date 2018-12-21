Yemenli bir kişi 15 milyon lira değerinde som altından mücevher taşlı tavus kuşu heykelini, internette kurduğu site üzerinden satmak istedi. Bir kaç kişi heykeli almak için irtibata geçti.

Show Haber'de yer alan habere göre, alıcı görünümlü gaspçılar satıcı ile buluştu. Heykelin gerçek olduğunu gören gaspçılar fiyat konusunda pazarlık yaptı. Daha sonra satıcıyı başka bir adrese götürüp başına silah dayayıp tavus kuşu heykelini gasp ettiler.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili 12 kişinin yakalandığı bilgisi son gelen haberler arasında yer alıyor.

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