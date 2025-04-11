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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e hırsızlık şoku | Son dakika haberleri

        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!

        İstanbul'da, 2001 yılında cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in iş insanı olan kızı Dalia Garih hırsızlık şoku yaşadı. Yeni evine taşınan Dalia Garih'in, kasasında bulunan 15 milyon TL değerinde dövizinin çalındığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine polis geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızlığın ne zaman ve kim tarafından gerçekleştiği tespit edilmeye çalışılıyor

        Giriş: 11.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:51
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        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
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        İstanbul Eyüpsultan'da, 25 Ağustos 2001'de Yener Yermez adlı kişi tarafından öldürülen iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih, hırsız kurbanı oldu.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Beşiktaş’taki evinden yeni evine taşınan Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi olan Dalia Garih, evine eşyalarını dizdiği sırada kasasının boşaltıldığını fark etti.

        15 MİLYON TL DEĞERİNDE DÖVİZİ ÇALINDI

        Kasasını açtığında içinde 15 milyon TL değerinde döviz birikiminin olmadığını fark eden Dalia Garih, soluğu emniyette aldı.

        Garih, şikayete bulunurken, hırsızlığın ne zaman ve kim tarafından gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. Eşyalarını taşıdıktan sonra olayı fark ettiğini belirten Dalia Garih, olayla ilgili ifade verdi.

        KAMERALAR İNCELENİYOR

        Bu şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Çalışma yapan polis, evin taşındığı güne ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Polis, olayın ne zaman ve kim tarafından yapıldığını tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

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        #Dalia Garih
        #Son dakika haberler
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