Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.364.801'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 23.495 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

15 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

14 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

14 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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KORONAVİRÜS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sağlık Bakanlığının Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, koronavirüsler bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapıyor, solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor.

Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı koronavirüsler ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor.

Koronavirüsler bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana günlük ölüm oranlarındaki en yüksek rakamlara ulaşıldı. Johns Hopkins Koronavirüs Araştırma Merkezinin yayımladığı rapora göre, geçen hafta ABD'de hayatını kaybedenlerin günlük ortalaması 3 bin 300 civarında gerçekleşti. Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği, ülkede salgının başlangıcından 7 Ocak'a kadar yaklaşık 2,3 milyon çocuğun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'de son günlerde vakalarda artış yaşanırken, Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedildi.