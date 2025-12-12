Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 15 tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman? 2025 -2026 Okullarda ara tatil tarihi açıklandı mı? Yarıyıl tatili ne zaman?

        Ara tatil kalkacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

        Okullarda ders temposu sürerken öğrenciler ve veliler, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin tatil takvimini yakından takip ediyor. Özellikle yarıyıl tatilinin başlangıç tarihi, karnelerin dağıtılacağı gün ve ikinci dönemde uygulanacak ara tatil takvimi arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvimle birlikte sömestr ve ara tatil tarihleri netlik kazandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 21:38 Güncelleme: 12.12.2025 - 21:38
        1

        Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına sayılı günler kala, öğrencilerin gündeminde tatil planları öne çıktı. Kasım ayında tamamlanan ilk ara tatilin ardından gözler bu kez yarıyıl tatiline ve nisan ayında yapılacak ara tatile çevrildi. MEB’in yayımladığı 2025-2026 çalışma takvimi, okulların kapanış ve yeniden açılış tarihleriyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli için yol haritası oldu. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kalkacak mı? İşte ayrıntılar...

        2

        BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

        Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.

        Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor." diye konuştu.

        Velilerden ara tatilin kaldırılması konusunda yoğun talep geldiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." dedi.

        3

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart 2026 tarihine kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullar 26 Haziran 2025 tarihinde kapanacak.

