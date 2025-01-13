15 tatil tarihi belli oldu. Öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025 takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?