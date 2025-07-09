15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaştıkça, vatandaşlar resmi tatil kapsamında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma uygulamalarına yönelik detaylar merak konusu. Özellikle Marmaray, Başkentray, İZBAN gibi raylı sistemlerin 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet verip vermeyeceği gündemde. Peki, 15 Temmuz’da hangi ulaşım araçları ücretsiz olacak? İşte detaylar...