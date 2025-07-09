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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz 2025 Salı toplu taşıma bedava mı?

        15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz'da toplu taşımanın durumu merak ediliyor. Bu zamana dek resmi tatillerde ücretsiz olan toplu taşıma araçlarının bu sene Salı gününe denk gelen 15 Temmuz'da ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:44
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        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaştıkça, vatandaşlar resmi tatil kapsamında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma uygulamalarına yönelik detaylar merak konusu. Özellikle Marmaray, Başkentray, İZBAN gibi raylı sistemlerin 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet verip vermeyeceği gündemde. Peki, 15 Temmuz’da hangi ulaşım araçları ücretsiz olacak? İşte detaylar...

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        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle 15 Temmuz 2025 Salı günü kamu kurumları ve okullar kapalı olacak.

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        15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        15 Temmuz günü kent içi raylı ulaşım hizmetleri ücretitsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü​​​​​​​ ücretsiz taşıyacak.

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        15 TEMMUZ'DA OTOBÜS, METROBÜS, VAPUR, TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

        Yapılan açıklamaya göre; 15 Temmuz'da sadece kent içi raylı ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. Kalan toplu taşıma araçları için herhangi bir açıklama yapılmadı.

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