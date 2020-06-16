15 Temmuz gazilerinin eylemine müdahale

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15 Temmuz gazileri AK Parti Genel Merkezi önünde toplandı. 15 Temmuz gazileri için toplanan 300 milyon liranın kendilerine verilmesi ve gazi maaşı ödenmesi talebiyle yapılan gösteriye polis müdahale etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter paylaşımında polis müdahalesini "Utanç görüntüleri" ifadesiyle eleştirdi.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, 15 Temmuz Gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilmesini değerlendirirken gazilerin bu gösterisini de hatırlattı. Aydemir, gazilerin talepleri olduğunu, bu atamanın "15 Temmuz unutuluyor mu" gibi soru işaretlerine karşı önemli olduğu değerlendirmesini yaptı.